2024.11.11 13:36

После пристального внимания прокуратуры Жемайтайтис передумал

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис отрицает, что призывал жителей протестовать у дома профессора Витаутаса Ландсбергиса в микрорайоне Жверинас. Политик уверяет, что не призывает жителей к протестам.

„Я не призываю, и даже не приглашаю, и не участвую в этом. Я внизу дополнил эту запись ( в Facebook), что post scriptum не зову приходить“, – сказал Жемайтайтис.

На уточнение журналистов, что он призвал не собираться на протест „Десять минут молчания“ против „Зари Немана“ около парламента, который состоится в четверг, депутат заверил, что это касается и протеста и у дома Ландсбергиса.

„Но на самом деле, никуда не приглашал“, – прибавил он.

Напомним, что в выходные появилась информация о том, что в день присяги новых депутатов у здания парламента организуют акцию протеста „Десять минут молчания“ против „Зари Немана“ в коалиции. Жемайтайтис обвинил в организации этого протеста консерваторов.

Он на своей странице в Facebook призвал на акцию около дома Ландсбергиса - людей призывал зажечь там свечи в знак протеста против его деятельности против Литвы.

Эта запись Жемайтайтиса привлекла внимание прокуратуры. Генпрокуратура отметила, что в этой записи могут присутствовать признаки преступной деятельности. Поэтому прокуратура распорядилась, чтобы Главный комиссариат Вильнюсского округа выяснил, есть ли основание для расследования.

Несмотря на критику в Литве и за рубежом, соцдемы подписали договор о коалиции с „Зарей Немана“ и демократическим союзом „Во имя Литвы“

Напомним, что лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис был осужден за антисемитские высказывания и ушел из парламента.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии