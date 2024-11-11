После пристального внимания прокуратуры Жемайтайтис передумал

„Я не призываю, и даже не приглашаю, и не участвую в этом. Я внизу дополнил эту запись ( в Facebook), что post scriptum не зову приходить“, – сказал Жемайтайтис.

На уточнение журналистов, что он призвал не собираться на протест „Десять минут молчания“ против „Зари Немана“ около парламента, который состоится в четверг, депутат заверил, что это касается и протеста и у дома Ландсбергиса.

„Но на самом деле, никуда не приглашал“, – прибавил он.

Напомним, что в выходные появилась информация о том, что в день присяги новых депутатов у здания парламента организуют акцию протеста „Десять минут молчания“ против „Зари Немана“ в коалиции. Жемайтайтис обвинил в организации этого протеста консерваторов.