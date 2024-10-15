После пересчета голосов в Утянском одномандатном округе изменился состав участников второго тура

Во вторник вечером стало известно, что в воскресенье, во время подсчета голосов в Утянском одномандатном округе, произошла опечатка при внесении результатов в информационную систему Главизбиркома.
Главизбирком также сообщает, что во вторник будут пересчитаны голоса в Центро-Жалякальнисском, Панемуньском и Жемгалос западном избирательных округах. Пересчитать голоса в Жемгалос западном округе было решено из-за небольшой разницы, которая определила победу одного кандидата, выдвинутого Социал-демократической партией Литвы, указывают в Главизбиркоме.
По данным Главизбиркома, кандидат Вайда Алекнавичене, победившая в первом туре выборов, получила на 54 голоса больше, чем требуется для победы в первом туре.
Между тем, пересчет голосов в Жемгалос западном округе будет проведен по запросу кандидата от политической партии „Заря Немана“ Саулюса Буцявичюса, занявшего второе место, сообщает Главизбирком.
ELTA напоминает, что четыре года назад, после второго тура выборов в Сейм 2020, также были пересчитаны голоса по Утянскому одномандатному округу, поскольку и тогда Э. Пупинис и Г. Палуцкас получили в этом округе одинаковую поддержку избирателей – за каждого из них проголосовало по 7075 избирателей.
Всё же победителем второго тура был признан консерватор Э. Пупинис после того, как спустя несколько дней в округ пришло несколько затерявшихся конвертов для досрочного голосования. После подведения окончательных итогов выяснилось, что в Утянском округе за Э. Пупиниса проголосовало 7076 граждан, а за Г. Палуцкаса – 7071. Тогда социал-демократ прошел в Сейм по партийному списку.
В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм. По итогам первого тура, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.