После пересчета голосов в Утянском одномандатном округе изменился состав участников второго тура

По данным Главизбиркома, кандидат Вайда Алекнавичене, победившая в первом туре выборов, получила на 54 голоса больше, чем требуется для победы в первом туре.

Главизбирком также сообщает, что во вторник будут пересчитаны голоса в Центро-Жалякальнисском, Панемуньском и Жемгалос западном избирательных округах. Пересчитать голоса в Жемгалос западном округе было решено из-за небольшой разницы, которая определила победу одного кандидата, выдвинутого Социал-демократической партией Литвы, указывают в Главизбиркоме.

Во вторник вечером стало известно, что в воскресенье, во время подсчета голосов в Утянском одномандатном округе, произошла опечатка при внесении результатов в информационную систему Главизбиркома.

Между тем, пересчет голосов в Жемгалос западном округе будет проведен по запросу кандидата от политической партии „Заря Немана“ Саулюса Буцявичюса, занявшего второе место, сообщает Главизбирком.

ELTA напоминает, что четыре года назад, после второго тура выборов в Сейм 2020, также были пересчитаны голоса по Утянскому одномандатному округу, поскольку и тогда Э. Пупинис и Г. Палуцкас получили в этом округе одинаковую поддержку избирателей – за каждого из них проголосовало по 7075 избирателей.