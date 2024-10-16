2024.10.16 07:00

После парламентских выборов Зуокас попал в больницу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Artūras Zuokas
Artūras Zuokas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После окончания первого тура парламентских выборов лидер партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас попал в больницу с нарушением сердечного ритма.

„Аритмия, с помощью процедуры надо восстановить сердечный ритм“, – сказал Зуокас.

„Ритм моего сердца не отвечает ритму Литвы. Надеюсь, ритм моего сердца восстановят, и сердце начнет биться в ритме Литвы, все будет хорошо“, – пошутил политик.

Он признал, что неприятные симптомы чувствовал на протяжении нескольких недель, но не придавал этому особого значения. Однако в больнице оказалось, что все обстоит серьезнее, чем думал политик.

„Сразу после первых результатов обследования положили в больницу, и видно завтра-послезавтра проведут процедуру“, – сказал Зуокас.

Об ухудшении здоровья он сообщил 14 октября вечером в социальной сети Facebook.

„Только пошутили в Facebook „о жирном сердечке“, и вот жизнь напомнила, что надо сбавить темпы… И позаботиться о сердце, которое все охватывает своей любовью. Конечно, не вовремя. Столько мероприятий и встреч в Науининкай, Маркучай, Расос и Салининкай запланировано. Извините, надеюсь вскоре вернусь на трассу – и с новыми силами“, – писал политик.

Напомним, что партия Зуокаса в первом туре заняла последнее место, набрав всего 0,75% голосов. Однако в понедельник он сказал, что партия еще рассчитывает на два мандата: в Швенченском округе и Науининкай и Расос.

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