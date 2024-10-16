После парламентских выборов Зуокас попал в больницу

„Аритмия, с помощью процедуры надо восстановить сердечный ритм“, – сказал Зуокас.

„Ритм моего сердца не отвечает ритму Литвы. Надеюсь, ритм моего сердца восстановят, и сердце начнет биться в ритме Литвы, все будет хорошо“, – пошутил политик.

Он признал, что неприятные симптомы чувствовал на протяжении нескольких недель, но не придавал этому особого значения. Однако в больнице оказалось, что все обстоит серьезнее, чем думал политик.

„Сразу после первых результатов обследования положили в больницу, и видно завтра-послезавтра проведут процедуру“, – сказал Зуокас.

Об ухудшении здоровья он сообщил 14 октября вечером в социальной сети Facebook.