„Сильно заостряется тема цен, что у нас наступают холод и темнота, потому что люди больше не могут себе это позволить (платить за электроэнергию – ELTA), а правительство даже не ищет пути, чтобы помочь людям (…)“, - пояснила Ю. Станкувене радио LRT в четверг.

По данным Mediaskopas, в пропагандистских сообщениях подчеркивают, что после отключения стран Балтии от российского энергетического кольца цены на электроэнергию выросли на 50-300 процентов. Ю. Станкувене говорит, что пропагандистские СМИ пытаются подчеркнуть нестабильность новой западной электросистемы после того, как страны Балтии лишились надежного российского партнера.