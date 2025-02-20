После отключения от БРЭЛЛ в странах Балтии фиксируют рост дезинформации о ценах на электроэнергию

„Сильно заостряется тема цен, что у нас наступают холод и темнота, потому что люди больше не могут себе это позволить (платить за электроэнергию – ELTA), а правительство даже не ищет пути, чтобы помочь людям (…)“, - пояснила Ю. Станкувене радио LRT в четверг.
По данным Mediaskopas, в пропагандистских сообщениях подчеркивают, что после отключения стран Балтии от российского энергетического кольца цены на электроэнергию выросли на 50-300 процентов. Ю. Станкувене говорит, что пропагандистские СМИ пытаются подчеркнуть нестабильность новой западной электросистемы после того, как страны Балтии лишились надежного российского партнера.
„Они пытаются показать, что мы пытаемся идти к самоуничтожению и что власть не заботится о людях, а занимается какими-то своими странными планами и идеями. Также говорят, что НАТО оказывало на нас давление, чтобы мы отключились от соединения БРЭЛЛ, повредили его. И поэтому никого не волнуют последствия для простых людей“, - отметила глава Mediaskopas.
По ее словам, количество сообщений в СМИ по теме энергетики с 2021 года составляло 3,6 тыс. сообщений, а после синхронизации с Западом это число возросло до 8 тыс.
Рокас Масюлис, генеральный директор литовского оператора системы электропередачи Litgrid, осуществившей синхронизацию, подчеркнул необходимость для жителей не поддаваться пропаганде и оценивать реальные счета за электроэнергию, которые они получают.
„Они пытаются охотиться, вбрасывая такую абсурдную информацию, а люди должны посмотреть, какая у них цена на электроэнергию до синхронизации и после синхронизации – все поймут, что какой она была, такой и осталась“, - заверил глава Litgrid.
По его словам, хотя оптовая цена на электроэнергию за последние недели выросла из-за зимней погоды, жители с фиксированными тарифами от независимых поставщиков или с государственным снабжением не почувствуют никаких изменений.
„Колебания на бирже. Да, так уж совпало, что после синхронизации наступили холода, а в холода цены всегда растут по всей Европе. Наша цена мало чем отличается от европейской, она немного отличается из-за того, что поврежден эстонский кабель из Финляндии“, - подчеркнул Р. Масюлис.
9 февраля страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, которые до этого более 65 лет работали в общей электросистеме с Россией и Беларусью, в так называемом кольце БРЭЛЛ.
Отныне страны самостоятельно регулируют частоту и напряжение своей электросистемы. Закупать электроэнергию у России Литва прекратила с 2022 г., а у Беларуси – с 2020 г.Страны Балтии отключились от российской системы еще в субботу в 9.09 час., когда проводили совместную проверку изолированной работы.
До десинхронизации с БРЭЛЛ частота энергосистемы Балтии централизованно контролировалась из Москвы, поэтому отключение от российской системы позволяет ей делать это независимо и автономно.
Литва расторгла соглашение БРЭЛЛ 7 февраля, в 23 час. 59 мин.
Страны Балтии присоединились к другим европейским странам благодаря синхронному сухопутному соединению LitPol Link между Литвой и Польшей.
Для увеличения объемов коммерческой торговли электроэнергией с Польшей к 2030 году планируется построить новое сухопутное соединение Harmony Link мощностью 700 МВт, что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии стран Балтии и Запада.