Ротация в Сейме: отказ Блинкявичюте и Ландсбергиса от мандатов приведет новых политиков

К фракции СДПЛ в таком случае присоединится вице-мэр Каунасского района Паулюс Висоцкас, а к фракции СО-ХДЛ – консерватор Витаутас Юозапайтис.
А. Веригу в Сейме заменит доцент Р. Й. Янкунас
Желание остаться в Европарламенте и не принимать мандат члена Сейма выразил также лидер списка Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига, его в парламенте должен заменить доцент Литовского университета наук о здоровье Римас Йонас Янкунас.
ELTA напоминает, что в 27 октября состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 места в парламенте. Второе место заняли консерваторы – 28 мандатов, третье – „Заря Немана“ – 20 мандатов.