2024.11.04 09:52

Ротация в Сейме: отказ Блинкявичюте и Ландсбергиса от мандатов приведет новых политиков

 
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilija Blinkevičiūtė, Gabrielius Landsbergis
Vilija Blinkevičiūtė, Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Delfi montažas

После того как председатель Социал-демократической партии (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте и лидер Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявили о намерении отказаться от депутатского мандата, в таком случае в новый Сейм пройдут два оставшихся за чертой политика.

К фракции СДПЛ в таком случае присоединится вице-мэр Каунасского района Паулюс Висоцкас, а к фракции СО-ХДЛ – консерватор Витаутас Юозапайтис.

А. Веригу в Сейме заменит доцент Р. Й. Янкунас

Желание остаться в Европарламенте и не принимать мандат члена Сейма выразил также лидер списка Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюс Верига, его в парламенте должен заменить доцент Литовского университета наук о здоровье Римас Йонас Янкунас.

ELTA напоминает, что в 27 октября состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 места в парламенте. Второе место заняли консерваторы – 28 мандатов, третье – „Заря Немана“ – 20 мандатов.

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