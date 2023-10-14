После объявления о перерыве, количество бастующих учителей сократилось

А. Навицкас ожидает, что в конце ноября к активной фазе забастовки присоединится вдвое больше учителей. "Мы ожидаем, что волна забастовок будет в два раза больше. Если сейчас бастуют около 180 учебных заведений, то мы ожидаем, что школ будет как минимум 360. Мы могли бы представить, что это будет то самое цунами – если бы учителя осмелились и присоединились к забастовке с двойной силой уже 22 ноября", – прокомментировал журналистам лидер профсоюза работников образования.

"Необходимо объединить школы, которые в эти дни присоединяются к нашей организации, а затем вернуться к забастовке с большей волной", – сказал он.

В четверг бастовали 1 758 работников учебных заведений, в том числе 1 526 учителей. Члены Литовского профсоюза работников образования Литвы (ЛПСРО) в четверг решили перейти к пассивной фазе протеста и продлить забастовку в полную силу в конце ноября. "Мы немного ослабляем забастовочные действия и переходим к обсуждениям с членами Сейма. (...) Забастовка не прекращается", – сказал на встрече с членами профсоюза лидер бастующих учителей Андрюс Навицкас .

Возобновление забастовки в конце ноября основано на том, что в это время в Сейме будет обсуждаться госбюджет на следующий год. Ожидается, что парламентарии услышат просьбу профсоюза повысить зарплаты учителей в следующем году на 30 проц. вместо 21 проц.

Однако А. Навицкас подчеркнул, что если есть учителя, которые не захотят делать перерыв, они могут продолжить забастовку.

"Это решение гибкое для всех. Желающие бастовать могут продолжать бастовать, забастовка не прекращается. Если наши коллеги захотят, мы им точно не запретим. Здесь каждый сможет принять решение индивидуально", – подчеркнул А. Навицкас.

Андрюс Навицкас

"Все же мы считаем, что лучше возобновить забастовку сообща, потому что школы, которые вступили, сейчас присоединиться не могут, а есть такие, которые устали и ушли", – защищал решение смягчить забастовку председатель профсоюза.