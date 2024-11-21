После обращения генпрокурора Жемайтайтис согласился на упразднение депутатской неприкосновенности

„Жемайтайтис обвиняется в том, что, будучи государственным политиком, членом Сейма Литовской Республики (...) он публично высмеивал, очернял и поощрял ненависть к группе людей и лицам, принадлежащим к ней, из-за их национальности“, - заявила в ходе заседания Грунскене.
„Кроме того, будучи государственным политиком, членом Сейма Литовской Республики (...) он публично грубо умалял геноцид, Холокост еврейского населения Литовской Республики, совершенный нацистской Германией на территории Литовской Республики, делая это обидным и оскорбительным способом“, - сказала она.
Жемайтайтис согласился отказаться от правовой неприкосновенности
Со своей стороны, в ходе заседания Жемайтайтис сообщил, что согласен с тем, чтобы его правовая неприкосновенность была отменена в упрощенном порядке.
„Прошу не создавать комиссию, и по собственному желанию (я согласен) по вопросу решения моего правого иммунитета“, - заявил в ходе заседания Жемайтайтис.
По этой причине Сейму не придется формировать временную комиссию, которая будет решать, есть ли основания для лишения парламентария правовой неприкосновенности.
Грунскене подписала обращение к Сейму о лишении неприкосновенности Жемайтайтиса во исполнение решения Вильнюсского окружного суда от 18 ноября, которым суд обязал выполнить это действие в целях продолжения рассмотрения уголовного дела.
Лишить политика иммунитета просят ввиду того, что в Вильнюсском окружном суде начато рассмотрение уголовного дела, по которому Жемайтайтиса судят за разжигание ненависти к лицам еврейской национальности и публичное одобрение международных преступлений, их отрицание или грубое унижение.
На прошлой неделе Жемайтайтис принес присягу в Сейме и приобрел правовую неприкосновенность. Политик заявил, что откажется от иммунитета, чтобы защитить себя в суде. Свою вину он отрицает.
Согласно уголовному делу, обвинения против Жемайтайтиса основаны на его собственных публикациях в социальной сети Facebook. Будучи членом Сейма предыдущего созыва, Жемайтайтис, комментируя новость о том, что израильские войска снесли палестинскую школу, возможно, оскорблял лиц еврейской национальности, использовал в соцсети антисемитские высказывания.
Напомним, что, несмотря на критику зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы, формировавшая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ во главе с Жемайтайтисом, который нарушил присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями, и Союзом демократов „Во имя Литвы“.
В апреле Конституционный суд постановил, что Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу члена Сейма и грубо нарушил Конституцию. После решения Конституционного суда Жемайтайтис сам отказался от мандата члена Сейма, однако осенью он участвовал в выборах в Сейм и был избран повторно.
Парламентарий, обвиняемый в разжигании ненависти к евреям, добровольно согласился отказаться от правовой неприкосновенности.