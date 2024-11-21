После обращения генпрокурора Жемайтайтис согласился на упразднение депутатской неприкосновенности

Со своей стороны, в ходе заседания Жемайтайтис сообщил, что согласен с тем, чтобы его правовая неприкосновенность была отменена в упрощенном порядке.

„Кроме того, будучи государственным политиком, членом Сейма Литовской Республики (...) он публично грубо умалял геноцид, Холокост еврейского населения Литовской Республики, совершенный нацистской Германией на территории Литовской Республики, делая это обидным и оскорбительным способом“, - сказала она.

„Жемайтайтис обвиняется в том, что, будучи государственным политиком, членом Сейма Литовской Республики (...) он публично высмеивал, очернял и поощрял ненависть к группе людей и лицам, принадлежащим к ней, из-за их национальности“, - заявила в ходе заседания Грунскене.

„Прошу не создавать комиссию, и по собственному желанию (я согласен) по вопросу решения моего правого иммунитета“, - заявил в ходе заседания Жемайтайтис.

По этой причине Сейму не придется формировать временную комиссию, которая будет решать, есть ли основания для лишения парламентария правовой неприкосновенности.

Грунскене подписала обращение к Сейму о лишении неприкосновенности Жемайтайтиса во исполнение решения Вильнюсского окружного суда от 18 ноября, которым суд обязал выполнить это действие в целях продолжения рассмотрения уголовного дела.