После инцидента в Пабраде – новые фото армии

После того как в среду глава НАТО Марк Рютте сообщил о гибели четырех американских военных в Литве министр обороны страны Довиле Шакалене сказала, что тому нет доказательств. Однако она отметила, что каким бы ни был исход инцидента, он не должен повлиять на присутствие американских военных в нашей стране.