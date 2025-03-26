2025.03.26 22:16

После инцидента в Пабраде – новые фото армии

 
ru.DELFI.lt
JAV karių gelbėjimo operacija Pabradėje
JAV karių gelbėjimo operacija Pabradėje
ФОТО: Lietuvos kariuomenės nuotr.

После того как в среду глава НАТО Марк Рютте сообщил о гибели четырех американских военных в Литве министр обороны страны Довиле Шакалене сказала, что тому нет доказательств. Однако она отметила, что каким бы ни был исход инцидента, он не должен повлиять на присутствие американских военных в нашей стране.

„Сейчас нет подтвержденной информации, нет тел погибших, поэтому утверждать, что военные погибли неверно“, – сказала 26 марта вечером министр.

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