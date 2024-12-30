После еще одного инцидента – реакция НАТО и литовских служб: это дело России

Литва ищет возможность повысить уровень безопасности кабелей в Балтийском море. В минувшую среду российские танкеры повредили еще один кабель между Эстонией и Финляндией. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что это не кажется случайностью. По данным Минобороны Литвы, литовские ВМС усилили патрулирование в Балтийском море. Минэнерго отмечает, что эти происшествия могут сказаться на ценах на электричество в стране. Об этом рассказали журналисты телеканала LNK.