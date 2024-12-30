После еще одного инцидента – реакция НАТО и литовских служб: это дело России

Когда осенью были повреждены два кабеля в Балтийском море, литовские ведомства еще говорили о случайности. После того как инцидент повторился, в открытую стали говорить об участии России.
„Все ли ездят на поднятом ручном тормозе? Это то же самое, что плавать по морю с опущенным якорем, это подозрительно“, – сказал советник президента Марюс Чеснулявичюс.
„Тем более, когда такое повторяется. Когда повреждают кабели, рядом фиксируют суда, связанные с Россией и Китаем“, – сказала министр обороны Довиле Шакалене.
Литва вслух заявила о саботаже со стороны России и приняла меры для решения проблемы.
„Пока он не получит в нос, не остановится“, – подчеркнул глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Гедримас Еглинскас.
Литва уже выслала в Балтийское море военные корабли и самолеты.
„Ради безопасности нашей национальной критической инфраструктуры мы применяем меры повышенного контроля и наблюдения, увеличили присутствие в Балтийском море“, – сказала Шакалене.
Чеснулявичюс заметил, что стоит подумать об автоматических платформах наблюдения, которые обойдутся дешевле.
Подозревают, что на этот раз кабель повредил танкер „теневого“ российского флота. Эти танкеры ходят без российского флага, но перевозят нефть из России в обход ужесточенных ЕС санкций. Похоже, санкционный механизм не работает.
Несмотря на повреждение кабеля между Эстонией и Финляндией, это может сказаться на рынке электроэнергии в Литве – вырастут цены.
„Согласно подсчетам, цена на нашем рынке может вырасти на 10–15%, похоже, это бремя должны разделить все пользователи“, – сказал вице-министр энергетики Арнольдас Пикжирнис, заметив, что ремонт займет минимум 7 месяцев.
„Конечно, после таких событий волей-неволей задумываешься, может, стоит еще какую-то электростанцию построить. Сейчас все бросились строить „зеленые“ электростанции, это сделало Литву сильнее“, – сказал глава Litgrid Рокас Масюлис.
Вскоре должно состоятся совещание НАТО.
„Некоторым из них, видимо, будет сложнее отрицать более интенсивную ситуацию со стороны России. Я надеюсь, пропадет желание говорить с Путиным у тех, кто этого хочет, ведь говорить не о чем“, – сказала Шакалене.
Финляндия и раньше говорила о необходимости борьбы с „теневым“ российским флотом. В четверг представители власти этой страны в интервью с журналистами были немногословны.
На вопрос, связывались ли в связи с этим инцидентом с Россией, был дан ответ: „Нет“.
На вопрос, свяжутся ли, ответ был: „Нет.“
В прошлом году между Эстонией и Финляндией был поврежден газопровод.
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