После девяти лет в партии Сурплис уходит из Союза крестьян и зеленых

Однако конкретных причин своего решения политик не называет – он лишь благодарит „крестьян“ и лидера партии Рамунаса Карбаускиса за совместную работу.

„Выхожу из Союза крестьян и зеленых Литвы. Завершился естественный цикл двух политических сроков. Я состоял в партии с 2015 года, поэтому посвятил ей более пятой части своей жизни. Благодарю коллег по партии за интересное время и вызовы“, – написал политик в своем аккаунте в Facebook.