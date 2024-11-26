После девяти лет в партии Сурплис уходит из Союза крестьян и зеленых

Однако конкретных причин своего решения политик не называет – он лишь благодарит „крестьян“ и лидера партии Рамунаса Карбаускиса за совместную работу.
„Выхожу из Союза крестьян и зеленых Литвы. Завершился естественный цикл двух политических сроков. Я состоял в партии с 2015 года, поэтому посвятил ей более пятой части своей жизни. Благодарю коллег по партии за интересное время и вызовы“, – написал политик в своем аккаунте в Facebook.
„Я благодарю председателя СКЗЛ за все возможности. Считаю Рамунаса Карбаускиса одной из самых выдающихся политических фигур XXI века, хотя наши мнения, шашиста и шахматиста, часто не совпадали. Я искренне желаю СКЗЛ всего наилучшего. Надеюсь, что Союз крестьян и зеленых Литвы найдет в себе силы быть профессиональной, творческой и принципиальной альтернативой в литовской политике“, – заявил Г. Сурплис.
Бывший парламентарий отметил, что работать в политике ему пришлось в трудный период – занимая должность заместителя министра внутренних дел, возглавляя Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз), консультируя тогдашнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса во время пандемии COVID-19.
„Я инициировал политическую школу СКЗЛ, Институт христианской демократии и традиционных ценностей и активно способствовал интеграции партии в европейскую политику“, – отметил Г. Сурплис о проделанной работе.
Г. Сурплис приостановил свое членство в СКЗЛ в Сейме предыдущего созыва – осенью 2022 года он объявил о своем решении приостановить членство на год. Однако спустя четыре месяца парламентарий заявил о готовности вернуться в партию после того, как получит возможность спокойно поразмыслить о политических перспективах.
На октябрьских выборах в Сейм 2024 Г. Сурплису не удалось получить депутатский мандат. Политик потерпел поражение в Судувском северном одномандатном округе, оставшись за чертой в списке кандидатов от партии.