Посла Литвы в Украине планируют отозвать с должности

В зарегистрированном в пятницу проекте постановления Кабмина планируется отозвать дипломата с должности главы представительства в Украине с 17 июня этого года.

В. Сарапинас также принял участие в состоявшемся в пятницу закрытом заседании Комитета Сейма по иностранным делам (КИД), где обсуждались вопросы назначения и отзыва послов.

В ходе заседания членам комитета была представлена кандидатура главы диппредставительства в Варшаве, однако пока не сообщается, кто должен занять эту должность.

По данным источников delfi.lt, на должность посла в Польше предлагается именно кандидатура В. Сарапинаса.