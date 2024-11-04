Поражение на выборах: лидер Партии свободы Армонайте покидает пост председателя

По ее словам, во время выборов в Сейм, состоявшихся в октябре, избиратели дали партии четкий сигнал.

„Это сигнал и для партии, и для меня. И я беру на себя ответственность – ухожу с поста председателя партии. За те годы, когда я руководила партией, я не жалела себя. Могу с чистой совестью сказать, что не смогла бы вложить больше работы, чем вложила. Но этого оказалось недостаточно – результаты выборов плохие“, - написала она в Facebook.

Председатель Партии свободы также поблагодарила всех, кто ей доверился, и извинилась перед теми, кого она разочаровала за последние четыре года в Сейме.

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