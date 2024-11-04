Поражение на выборах: лидер Партии свободы Армонайте покидает пост председателя

По ее словам, во время выборов в Сейм, состоявшихся в октябре, избиратели дали партии четкий сигнал.
„Это сигнал и для партии, и для меня. И я беру на себя ответственность – ухожу с поста председателя партии. За те годы, когда я руководила партией, я не жалела себя. Могу с чистой совестью сказать, что не смогла бы вложить больше работы, чем вложила. Но этого оказалось недостаточно – результаты выборов плохие“, - написала она в Facebook.
Председатель Партии свободы также поблагодарила всех, кто ей доверился, и извинилась перед теми, кого она разочаровала за последние четыре года в Сейме.
Не удалось найти „общий знаменатель“
По словам А. Армонайте, хотя Партия свободы и представляла определенную группу общества – ЛГБТ, лиц с ограниченными возможностями, национальные меньшинства – партия не была закрыта при решении других важных для государства вопросов.
„Мне как лидеру партии сразу было ясно, что мы должны искать больше общих знаменателей с более широкими группами общества, если мы хотим быть более сильной политической силой“, - сказала она.
Поэтому, как отмечает А. Армонайте большое внимание в первой программе Партии свободы было уделено образованию, поскольку партии был присвоен ярлык „двух вопросов“.
„Я не жалела усилий в области экономики и инноваций, мы проводили реформы, управляли кризисами и четко позиционировали партию по другим экономическим темам. Партия свободы долгое время была партией, которая больше всего говорила о налогах в Литве (по данным мониторинга СМИ)“, - написала А. Армонайте.
Однако она не скрывала, что ошибки, повлиявшие на результаты партии на выборах в Сейм, возможно, были допущены в сфере коммуникации.
Политик также отметила, что, хотя за последний срок Сейма партии удалось сделать многое, найти упомянутый ею „общий знаменатель“, видимо, не удалось.