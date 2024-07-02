2024.07.02 12:08

Помощник президента Литвы: надеемся, что реформу инвалидности не постигнет участь реформы образования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене
Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Поскольку в общественном пространстве звучит критика в адрес реформы инвалидности, главный советник президента Ирена Сегаловичене надеется, что ее не постигнет судьба реформы образования. По ее словам, глава страны обсудил с министром социальной защиты и труда Витаутасом Шилинскасом проблему того, что цели реформы могут быть не достигнуты из-за неправильной реализации, поэтому в ближайшее время в этом вопросе планируются коррекции.

„Вопросы благополучия людей с ограниченными возможностями очень важны для президента, и мы очень внимательно следим за тем, что происходит. И глава страны надеется, что реформу инвалидности не постигнет участь печально известных реформ образования, когда механизм реализации не был подготовлен должным образом и когда идея и цели самой реформы дискредитированы“, - во вторник Žinių radijas сказала И. Сегаловичене.

„В данном случае президент, обращаясь к министру, очень четко выразил это ожидание и желание, чтобы к надзору за реализацией реформы инвалидности относились очень серьезно и были предприняты необходимые корректирующие действия. Потому что все системы должны работать с пользой. И я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим корректировки“, - заверила она.

В начале 2024 года в силу вступили изменения в порядке определения инвалидности и трудоспособности, начинается реорганизация учреждений, предоставлявших эту услугу.

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