Польский дипломат: восстановить из праха ни СССР, ни Российскую империю при помощи войны у Путина не получится

Ну а пока, всё чего Путин смог добиться - это лишь то, что границы всех Европейских стран закрыты для россиян, а главным союзником Кремля стала Северная Корея. Очевидно, что Путин забыл или проигнорировал, что у каждой войны есть своя цена, и это далеко не только экономические или военные издержки и расходы, но и политические и репутационные.

- У Российской Федерации нечего показать миру и нечем привлечь людей. За исключением нескольких больших городов и регионов, почти вся страна нищая, ничего не изменилось со времен царя. Что у России хорошо получилось, так это нападением на Украину напугать другие страны. Путин показал свое искаженное агрессией и злобой лицо, лицо человека, который ни вот что не ставит свои же декларации о мире и дружбе. Сегодня Путин утверждает, что перестройка Горбачева – это катастрофа. Так вот, это неправда. Катастрофой перестройка может быть для Путина, а вот весь остальной мир благодаря перестройке увидел, что Россия может пожелать измениться к лучшему. Горбачев дал России возможность выйти из тупика, а Путин снова ее направил на путь, который кончается даже не тупиком, а стеной. Угрозой для Российской Федерации являются не страны Центрально-Восточной Европы или Запад в целом, а политика президента России Владимира Путина.