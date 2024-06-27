Польша и страны Балтии хотят построить линию обороны на границе с РФ

Польша, Литва, Латвия и Эстония в среду, 26 июня, призвали Евросоюз возвести оборонительные линии на границе с Россией и Беларусью . „Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью ответит на острую необходимость защиты ЕС от военных и гибридных угроз“, - говорится в письме глав четырех государств, которое цитирует агентство Reuters. Письмо адресовано председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Среди гибридных угроз со стороны РФ и Беларуси авторы письма выделили дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и провоцирование мигрантов из третьих стран на пересечение границ.

Строительство линии обороны обойдется в 2,5 млрд евро