Политолог: путь евроинтеграции через Москву никак не проходит

На данный момент результаты демонстрируют явный раскол избирателей: чуть более 50% поддерживающих евроинтеграцию, чуть более 49% — против. На выборах президента после обработки почти всех бюллетеней лидирует действующая глава государства Майя Санду с 42,3% голосов избирателей. Второе место у Александра Стояногло, поддерживаемого оппозиционной пророссийской Партией социалистов — он набирает более 26%.

„Да, выходит так. И это тоже какой-то парадокс. И да, если мы говорим о том, что действительно Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию, мы и до выборов видели, что происходило, насколько была активна кремлевская машина здесь. Она всегда была активна. Эти выборы действительно беспрецедентная атака со всех сторон возможных и даже те, которые мы не представляли себе, и, наверное, это тоже играет какую-то роль.

И здесь еще надо отметить, что, наверное, есть разница, когда человек может выступать за европейскую интеграцию, быть совершенно проевропейски настроенным, но сказать „нет“ Майе Санду, потому что не согласен не с ее движением в Европу, а с некоторыми решениями.