Политолог: путь евроинтеграции через Москву никак не проходит

На данный момент результаты демонстрируют явный раскол избирателей: чуть более 50% поддерживающих евроинтеграцию, чуть более 49% — против. На выборах президента после обработки почти всех бюллетеней лидирует действующая глава государства Майя Санду с 42,3% голосов избирателей. Второе место у Александра Стояногло, поддерживаемого оппозиционной пророссийской Партией социалистов — он набирает более 26%.
Как интерпретировать промежуточные результаты выборов в Молдове, в эфире Delfi обсудили с директором Департамента новостей НТРК „Молдова-1“, политологом Дарьей Гвинджия.
На данный момент процентное соотношение демонстрирует, что не каждый избиратель, поддерживающий евроинтеграцию, поддерживает при этом кандидатуру Майи Санду.
„Да, выходит так. И это тоже какой-то парадокс. И да, если мы говорим о том, что действительно Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию, мы и до выборов видели, что происходило, насколько была активна кремлевская машина здесь. Она всегда была активна. Эти выборы действительно беспрецедентная атака со всех сторон возможных и даже те, которые мы не представляли себе, и, наверное, это тоже играет какую-то роль.
И здесь еще надо отметить, что, наверное, есть разница, когда человек может выступать за европейскую интеграцию, быть совершенно проевропейски настроенным, но сказать „нет“ Майе Санду, потому что не согласен не с ее движением в Европу, а с некоторыми решениями.
Это холодный душ. И для команды Майи Санду, и для нас, наверное, для всех, кто к этому референдуму отнесся серьёзно. Голосовали против референдума те зоны, такие города, как Унгены и Кагул. Это те самые зоны, которые были исконно проевропейские. И тут тоже очень много вопросов, что пошло не так“, — комментирует Дарья Гвинджия.
Александр Стояногло, оппонент Майи Санду, заявлял, что путь Молдовы в Европу возможен и иным путём. В беседе с журналистами он сказал, что сегодня вместе с семьей голосовал „за современную, мирную и успешную Молдову“.
„Я не знаю, как можно выступать за евроинтеграцию другим путем, совершенно себе не могу этого представить, потому что путь один. Через Москву он никак не проходит. Тут расшифровки быть не может. Это подмена понятия, как по мне.
Мы, конечно, тоже следим и общаемся с грузинскими коллегами. И очень как-то такое ощущение неприятное складывается, потому что там население выходит на протесты, как раз выступая за европейскую интеграцию. И у них такой возможности нет, потому что Иванишвили — мы знаем его позицию. А у нас вышло все наоборот. То есть политики хотят, а вот население сказало „нет“, - резюмирует Дарья Гвинджия.