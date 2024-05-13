2024.05.13 12:45

Политолог о выборах: растет количество протестных голосов

 
ru.DELFI.lt
Eduardas Vaitkus
Eduardas Vaitkus
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Политолог, лектор университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте в передаче на Žinių radijas события и комментарии сказала, что утро после выборов было интересным, ведь сложно было сказать, кто выйдет во второй тур - Ингрида Шимоните или Игнас Вегеле. По ее словам, провал Вегеле объясняется результатами Ремигиюса Жемайтайтиса.

Урбонайте сказала, что перед выборами думала, что шансы на второй тур есть как у Шимоните, так и у Вегеле.

"Конечно, заметный результат Жемайтайтиса объясняет, почему во втором туре нет Вегеле. Я так понимаю, случилось так, что избирателю, на которого ориентировался Вегеле, понятнее был Жемайтайтис. Он был проще, говорил яснее, понятнее.

Если сказать проще, с Жемайтайтисом избиратели хотели бы выпить пива. А у Вегеле был такой статус профессора, человека из богатой семьи. Думаю, это могло просто не сработать. Признайтесь, на такой результат Жемайтайтиса никто не рассчитывал", – сказала Урбонайте.

По ее словам, был проведен подсчет протестных голосов. "У нас были Вегеле, Жемайтайтис и Эдуардас Вайткус. Конечно, я не ставлю между ними знак равенства, у каждого из них есть своя специфика, а Вегеле мог претендовать на голоса некоторых образованных людей. Там совсем иная мозаика – появилось слишком много составляющих. Посмотрите, что было в 2019 г., когда был Арвидас Юозайтис, Вальдемар Томашевский, Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис и Валентинас Мазуронис.

Я могу сказать, что в этом году результаты Вегеле, Жамайтайтиса и Вайткуса намного выше тех, которые подобные кандидаты получили в 2019 году", – сказала политолог.

По словам Урбонене, на выборах 2019 г. около 170 000 голосов могли быть "протестными", а в этом году их намного больше.

"Мы говорим о 400 000 голосов. Картина совсем иная", – сказала политолог.

Delfi напоминает, что во второй тур президентских выборов в Литве вышли Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.

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