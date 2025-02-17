Политика – это не шахматы, а грязная игра: Науседа – о закулисье президентской кампании

„Если бы они меня заманили, заверив, что их протеже И. Шимоните не пойдет, а потом в последнюю минуту она бы сообщила, что идет (эту версию подтверждает и то, что госпожа Ингрида вскочила в поезд кандидата от партии на президентских выборах 2024 года даже не в последние часы, а в минуты). (...) Тогда я так глубоко не задумывался, потому что еще не так хорошо знал истинное лицо этой партии. Этот опыт пришел позже, после многих перипетий в наших отношениях. А тогда сработала интуиция, которая много раз в жизни мне помогала“, – отметил он, удивляясь, почему В. Ушацкас не предчувствовал такой участи.