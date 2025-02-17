Политика – это не шахматы, а грязная игра: Науседа – о закулисье президентской кампании

В книге, которая скоро выйдет в свет, немало внимания президент уделяет своим отношениям с бывшей правящей партией консерваторов. Вспоминая о приглашении Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) принять участие в президентских выборах, Г. Науседа намекает на „подготовленную яму с жаром“ – так называется раздел, в котором тогдашний кандидат рассказывает о предложении консерваторов поддержать его на президентских выборах.
„Одним из самых верных мною принятых решений было не идти на выборы вместе с консерваторами. Теперь, когда я увидел их лицо вблизи, я думаю, что это было единственно возможное решение не только с точки зрения политической тактики, но и с точки зрения морального выбора. Я бы попал в хитроумную ловушку и был бы перемолот в жерновах интриг консерваторов“, – говорится в готовящейся к выходу книге Л. Лавасте „Президент Гитанас Науседа: вблизи“.
„Прежде чем я объявил, что буду баллотироваться на пост президента, была попытка разработать стратегию, чтобы партия консерваторов добилась, чтобы я представлял их интересы. Было предложено идти на выборы при поддержке консерваторов. Я неоднократно встречался с Габриэлюсом Ландсбергисом и другими влиятельными консерваторами. Мы долго разговорили, раскладывали, обсуждали и в последнюю пятницу, когда нужно было дать ответ, я решил, что единственный выход — участвовать в качестве независимого кандидата. Помимо существенных соображений, у меня было подозрение, что иначе для меня всё закончится так же, как потом Вигаудасу Ушацкасу. Когда он попытался баллотироваться в президенты, его мастерски элиминировали“, – сказал Г. Науседа, вспоминая первую президентскую избирательную кампанию.
Президент заявил, что, если бы он принял поддержку от консерваторов, он был бы неправильно понят, поскольку с самого начала заявил, что участвует в выборах как независимый кандидат. Поэтому, отметил Г. Науседа, решил отказаться от предложения СО-ХДЛ.
По мнению Г. Науседы, если бы он решил иначе, его ждала бы участь другого консерватора – Вигаудаса Ушацкаса, который хотел стать кандидатом в президенты от партии. Президент заявил, что не сомневается в том, что СО-ХДЛ, предложившие ему это, уже приняли решение о том, что кандидатом в президенты от партии станет Ингрида Шимоните.
„По прошествии нескольких дней И. Шимоните заявила, что идет на выборы. А В. Ушацкасу, также кандидату от консерваторов, не хватило предчувствия, что на так называемом „празднике демократии“ его ждет политическое погребение. Якобы, какого кандидата выберут члены партии – И. Шимоните или В. Ушацкаса? Все уже было решено заранее. Сейчас, оглядываясь назад и рассматривая то, что произошло с В. Ушацкасом, я понимаю, насколько коварным было предложение партии. Мне приготовили такой же сценарий“, – говорит Г. Науседа.
„Если бы они меня заманили, заверив, что их протеже И. Шимоните не пойдет, а потом в последнюю минуту она бы сообщила, что идет (эту версию подтверждает и то, что госпожа Ингрида вскочила в поезд кандидата от партии на президентских выборах 2024 года даже не в последние часы, а в минуты). (...) Тогда я так глубоко не задумывался, потому что еще не так хорошо знал истинное лицо этой партии. Этот опыт пришел позже, после многих перипетий в наших отношениях. А тогда сработала интуиция, которая много раз в жизни мне помогала“, – отметил он, удивляясь, почему В. Ушацкас не предчувствовал такой участи.
Рассказал о письме Ж. Павилёниса руководству банка SEB: нажаловался на меня самым отвратительным образом
В книге глава государства также рассказывает о коварстве политических оппонентов. По словам Г. Науседы, консерватор Жигимантас Павилёнис „охотно играл роль партийного тарана в нападках на В. Ушацкаса“, но он также целился и на него.
„За несколько месяцев, когда я еще был старшим экономистом SEB, он отправил письмо акционерам SEB в штаб-квартиру в Стокгольме, жалуясь, что я участвую в политике и, вероятно, буду участвовать в президентских выборах. Пожаловался на меня самым отвратительным образом. Но для этого человека ничего не значит через несколько месяцев прикидываться другом. Заманивать в ловушки“, – заявил президент.
„Смотри, мы тут так, а тут вот так…. И при этом яростно искать „компрометирующую“ меня информацию. Правда, больше „засветился“ в вопросе В. Ушацкаса. Кто может отрицать, что Ж. Павилёнис пытался установить контакт с ДГБ, требуя предоставить факты о В. Ушацкасе. Сейчас он пытается объяснить, что сам предоставлял ведомству информацию о кандидате в президенты“, – сказал он.
Сообщается, в этом месяце должна выйти в свет авторская книга Л. Лавасте „Президент Гитанас Науседа: вблизи“. Книга объемом более 400 страниц издана издательством Petro ofsetas.