Politico: страны ЕС разрабатывают юридическую базу для захвата танкеров российского "теневого флота"

По мнению юристов и экспертов, опрошенных изданием, воплотить эти планы будет нелегко. Так, Шон Прайбил из юридической компании Holland & Knight отмечает, что за пределами территориальных вод задержание судна по современным договорам почти невозможно, а ссылка на борьбу с пиратством обычно оправдана, если речь идет о подозрении в нападении на другой корабль, но не в повреждении подводной инфраструктуры.