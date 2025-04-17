Politico: Шаджюс рассматривает возможность претендовать на пост председателя Еврогруппы

По данным зарубежных СМИ, хотя Р. Шаджюс официально не заявлял о своих намерениях, он активно ищет поддержку за кулисами с целью укрепления своих позиций.
Ожидается, что политик получит поддержку от соседей России, имеющих сильные позиции в вопросах обороны – Литвы, Латвии и Эстонии.
Голосование по кандидатуре на пост главы Еврогруппы должно состояться в июле этого года.
Последние пять лет Еврогруппу возглавляет министр финансов Ирландии Паскаль Донохоу. Бросить ему вызов вместе с Р. Шаджюсом планирует испанский министр Карлос Куэрпо.
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