2025.04.17 09:46

Politico: Шаджюс рассматривает возможность претендовать на пост председателя Еврогруппы

 
Elta
ru.DELFI.lt
Rimantas Šadžius
Rimantas Šadžius
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Министр финансов Литвы Римантас Шаджюс рассматривает возможность претендовать на пост председателя Еврогруппы, сообщает Politico со ссылкой на пять чиновников.

По данным зарубежных СМИ, хотя Р. Шаджюс официально не заявлял о своих намерениях, он активно ищет поддержку за кулисами с целью укрепления своих позиций.

Ожидается, что политик получит поддержку от соседей России, имеющих сильные позиции в вопросах обороны – Литвы, Латвии и Эстонии.

Голосование по кандидатуре на пост главы Еврогруппы должно состояться в июле этого года.

Последние пять лет Еврогруппу возглавляет министр финансов Ирландии Паскаль Донохоу. Бросить ему вызов вместе с Р. Шаджюсом планирует испанский министр Карлос Куэрпо.

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