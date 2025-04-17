Politico: Шаджюс рассматривает возможность претендовать на пост председателя Еврогруппы

По данным зарубежных СМИ, хотя Р. Шаджюс официально не заявлял о своих намерениях, он активно ищет поддержку за кулисами с целью укрепления своих позиций.

Ожидается, что политик получит поддержку от соседей России, имеющих сильные позиции в вопросах обороны – Литвы, Латвии и Эстонии.

Голосование по кандидатуре на пост главы Еврогруппы должно состояться в июле этого года.