2024.06.14 15:28

Politico представляет "фракцию" странных депутатов ЕП, в их числе – Гражулис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Влиятельное издание Politico составило список самых эксцентричных депутатов Европарламента, избранных в минувшее воскресенье. В списке, состоящем из более чем двух десятков человек, значится и представитель Литвы Пятрас Гражулис.

Издание представляет собственный список, в который вошли 23 избранных депутата Европарламента.

Среди новых членов ЕП – кипрская звезда YouTube, борющийся с коррупцией певец из Болгарии, греческая женщина-мясник, фотографий которой почти никто не видел, и бывший чешский автогонщик, обвиненный в приветствии А. Гитлера.

В этом списке оказался и представитель Литвы П. Гражулис.

65-летний политик был избран в качестве представителя Союза народа и справедливости.

В прошлом году П. Гражулис был лишен мандата члена парламента в результате импичменту за то, что голосовал от имени другого парламентария. Ему 10 лет запрещено баллотироваться на выборные должности.

П. Гражулису также грозит уголовное дело за гомофобные высказывания.

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