Politico: победительница выборов в Литве отказывается от должности премьера

„Я уверена, что почти 65-летнему премьер-министру будет сложно работать. Просто я пенсионерка и за весь предвыборный период выборов учитывала, какая это будет ответственная работа, сколько на это требуется здоровья и сил. Я должна принимать такие решения, чтобы Правительство было работоспособным, а занять должность только для того, чтобы ее занимать, у меня никогда не было такого желания (...) Прежде всего, я оценила свой возраст и состояние здоровья“, – подчеркнула она, добавив, что на должность премьер-министра предлагается заместитель В. Блинкявичюте Г. Палуцкас.