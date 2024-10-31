Politico: победительница выборов в Литве отказывается от должности премьера

„У меня нет возможности стать премьер-министром из-за моего возраста и здоровья“, – заявила председатель партии.
„Я уверена, что почти 65-летнему премьер-министру будет сложно работать. Просто я пенсионерка и весь предвыборный период учитывала, какая это будет ответственная работа, сколько на это потребуется здоровья и сил. Действительно искренне говорю: я должна принимать такие решения, чтобы Правительство и премьер-министр были работоспособны, а занять должность только для того, чтобы ее занимать, у меня никогда не было такого желания“, – говорится в издании.
Politico подчеркивает, что еще до выборов В. Блинкявичюте уверяла, что возьмется за эту работу, а после окончания второго тура ушла от ответа на этот вопрос.
В итоге, в среду она заявила, что не намерена становиться премьер-министром, а продолжит работу в Европарламенте.
„В среду Вилия Блинкявичюте выдвинула кандидатом на пост премьер-министра бывшего лидера партии Гинтаутаса Палуцкаса, назвав его лучшим кандидатом, обладающим опытом и качествами, необходимыми для премьер-министра“, – пишет Politico.
На фоне спекуляций о том, готова ли председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте после победы на выборах возглавить будущее правительство, политик в среду вечером сообщила, что не намерена занимать пост премьер-министра. Социал-демократ не собирается работать и в Сейме – В. Блинкявичюте планирует продолжить свой четвертый срок в Европейском парламенте (ЕП).
„Я уверена, что почти 65-летнему премьер-министру будет сложно работать. Просто я пенсионерка и за весь предвыборный период выборов учитывала, какая это будет ответственная работа, сколько на это требуется здоровья и сил. Я должна принимать такие решения, чтобы Правительство было работоспособным, а занять должность только для того, чтобы ее занимать, у меня никогда не было такого желания (...) Прежде всего, я оценила свой возраст и состояние здоровья“, – подчеркнула она, добавив, что на должность премьер-министра предлагается заместитель В. Блинкявичюте Г. Палуцкас.