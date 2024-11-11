Политический союз: соцдемы, "Заря Немана" и Союз демократов "Во имя Литвы" подписали соглашение о создании коалиции

Документ подписали лидеры коалиционных партий в зале им. Альгирдаса Миколаса Бразаускаса в Сейме.
Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте выразила удовлетворение сформированным правящим большинством.
„Мы подписали коалиционное соглашение между Социал-демократической партией Литвы, партией „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“. Такой консенсус был найден после долгих переговоров, теперь у нас будет арифметически сильное правящее большинство“, – заявила В. Блинкявичюте журналистам в Сейме.
„Эти три партии пользуются большим доверием народа Литвы, за эти три партии проголосовало более полумиллиона человек. Сейчас важно, чтобы работа показала, что наша правящая коалиция сильна, что наше будущее правительство действительно дееспособно и способно принимать решения, потому что именно этого ждет народ Литвы“, – добавила она.
Между тем, председатель союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис заверил, что прочность этой коалиции будет доказана конкретными делами.
„Теперь нужно закончить истории о том, что было бы, если бы было, и как тут будет лучше всего покажут конкретные дела. (...) работа покажет и развеет всякого рода мифы или сомнения в эффективности этой коалиции и ее способности реализовать будущую коалиционную программу правительства“, – заявил С. Сквернялис.
В свою очередь лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заверил, что в ближайшие четыре года перед будущим правительством могут быть поставлены сложные задачи.
„Я рад партнерам по коалиции, что было принято это решение и сформировалось очень сильное конституционное большинство. Это редкий случай, когда в Сейме есть такая возможность. Кабинет правительства, я надеюсь, будет сильным, который сможет преодолеть все невзгоды. Думаю, что следующие четыре года станут большим вызовом для этого правительства и в то же время для народа Литвы, с демонстрацией того, на что оно способно. Решения, важные и нужные обществу, будут приняты“, – считает Р. Жемайтайтис.
Этим документом партии, сформировавшие правящее большинство, обязуются делегировать председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса на пост спикера Сейма, а социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса – на пост премьер-министра.
По просьбе председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялиса в проект коалиционного соглашения также вошло положение об отмене депутатской неприкосновенности депутата Сейма. Было решено, что в случае обращения Генеральной прокуратуры с заявлением об отмене неприкосновенности депутата Сейма, входящего в коалицию, этот парламентарий сам должен дать согласие на лишение его депутатской неприкосновенности.
Этот пункт был внесен после того, как С. Сквернялис поставил условие, чтобы лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, находящийся под следствием правоохранительных органов за свои антисемитские высказывания, отказался от депутатской неприкосновенности сразу после обращения Генеральной прокуратуры.
В соглашении также выделены 12 ключевых приоритетов деятельности коалиции. В число приоритетных вошли такие вопросы как национальная безопасность, экономический рост и улучшение условий жизни семей, повышение доходов населения, равные возможности для получения качественного образования, увеличение продолжительности здоровой жизни, внимание к дорогам путем создания дорожного фонда.
Также особое внимание уделяется инвестициям в устойчивую энергетику, укреплению общественного порядка, внимание к селу и устойчивому сельскому хозяйству, сохранению окружающей среды и ее ресурсов, а также обещанию способствовать созданию открытого, демократического общества и гражданской идентичности. Планируется также принятие плана по борьбе с ксенофобией.
Среди основных приоритетов коалиции выделяется внимание к ситуации с безопасностью в стране – перечисляются обязательства по своевременному приему немецкой бригады, формированию дивизии, укреплению оборонной промышленности и т. д.
Решение о совместном формировании правящего большинства было принято партиями еще в пятницу, а в минувшие выходные оно было одобрено руководящими органами всех трех политических сил.
Между тем, социал-демократы, обещавшие перед выборами не вступать в коалицию с „Зарей Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, чьи антисемитские высказывания вызвали широкий общественный резонанс, из-за изменившегося своего решения подверглись критике со стороны общественности и зарубежных партнеров. Критику и свою позицию по поводу данного решения высказали политики Германии, Польши и США.
Коалиция из трех вышеупомянутых политических сил обеспечит себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.