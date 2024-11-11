Политический союз: соцдемы, "Заря Немана" и Союз демократов "Во имя Литвы" подписали соглашение о создании коалиции

„Эти три партии пользуются большим доверием народа Литвы, за эти три партии проголосовало более полумиллиона человек. Сейчас важно, чтобы работа показала, что наша правящая коалиция сильна, что наше будущее правительство действительно дееспособно и способно принимать решения, потому что именно этого ждет народ Литвы“, – добавила она.

„Мы подписали коалиционное соглашение между Социал-демократической партией Литвы, партией „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“. Такой консенсус был найден после долгих переговоров, теперь у нас будет арифметически сильное правящее большинство“, – заявила В. Блинкявичюте журналистам в Сейме .

Между тем, председатель союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис заверил, что прочность этой коалиции будет доказана конкретными делами.

„Теперь нужно закончить истории о том, что было бы, если бы было, и как тут будет лучше всего покажут конкретные дела. (...) работа покажет и развеет всякого рода мифы или сомнения в эффективности этой коалиции и ее способности реализовать будущую коалиционную программу правительства“, – заявил С. Сквернялис.

В свою очередь лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заверил, что в ближайшие четыре года перед будущим правительством могут быть поставлены сложные задачи.