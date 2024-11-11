2024.11.11 14:43

Полиция начала расследование в связи с призывом Жемайтайтиса устроить протест у дома Ландсбергиса

 
ELTA
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Полиция решила начать расследование в связи с записью лидера „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса с призывом протестовать у дома профессора Витаутаса Ландсбергиса.

„3-й комиссариата Вильнюса получил информацию о том, что на странице Ремигиюса Жемайтайтиса в фейсбуке была размещена информация, возможно, разжигающая ненависть. Полиция начала расследование“, – сказала 11 ноября в интервью на радио LRT представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Расследование начато по 2 ч. 170 ст. УК ЛР - возможное разжигание ненависти в отношении людей другой расы, национальности, религии и др.

Эту информацию подтвердила представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

„Да, расследование начато, прокуратура его организует и будет контролировать“, – сказала она.

Напомним, что в выходные появилась информация о том, что в день присяги новых депутатов у здания парламента организуют акцию протеста „Десять минут молчания“ против „Зари Немана“ в коалиции. Жемайтайтис обвинил в организации этого протеста консерваторов.

Он на своей странице в Facebook призвал на акцию около дома Ландсбергиса - людей призывал зажечь там свечи в знак протеста против его деятельности против Литвы. Эта запись Жемайтайтиса привлекла внимание прокуратуры.

В понедельник Жемайтайтис уверял, что никого к протестам не призывал, а напротив призывал людей не протестовать.

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