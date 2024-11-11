Полиция начала расследование в связи с призывом Жемайтайтиса устроить протест у дома Ландсбергиса

„3-й комиссариата Вильнюса получил информацию о том, что на странице Ремигиюса Жемайтайтиса в фейсбуке была размещена информация, возможно, разжигающая ненависть. Полиция начала расследование“, – сказала 11 ноября в интервью на радио LRT представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Расследование начато по 2 ч. 170 ст. УК ЛР - возможное разжигание ненависти в отношении людей другой расы, национальности, религии и др.

Эту информацию подтвердила представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

„Да, расследование начато, прокуратура его организует и будет контролировать“, – сказала она.