Полиции передано 26 новых служебных автомобилей

Церемония передачи новых Ford Transit Custom полиции прошла в Вильнюсе, во дворе костела Пресвятой Божией Матери Утешения. В мероприятии приняли участие генерал-комиссар полиции Арунас Паулаускас, капеллан полиции Литвы Альгирдас Толятас, который освятил автомобили.
„Желаю, чтобы эти 26 коней служили верой и правдой сотрудникам, помогали быстрее и безопаснее реагировать на происшествия, помогали выполнять наши ежедневный долг“, - сказал А. Паулаускас во время церемонии.
Генеральный комиссар полиции сказал, что в следующем году парк полиции планируется пополнить примерно 200 новыми автомобилями.
„На следующий год мы запланировали достаточно крупную закупку автомобилей. На данный момент мы оцениваем предложения, цены, и в следующем году у полиции Литвы наверняка будет около 200 новых автомобилей такого же типа“, - сообщил журналистам в понедельник начальник полиции.
По его словам, часть автомобилей, используемых полицией, изношены, проехали около 200 тыс. километров, поэтому новый транспорт сотрудникам крайне необходим.
А. Паулаускас отметил, что часть подержанных полицейских автомобилей ремонтируется и передается правоохранительным органам Украины.