Полиции передано 26 новых служебных автомобилей

Церемония передачи новых Ford Transit Custom полиции прошла в Вильнюсе, во дворе костела Пресвятой Божией Матери Утешения. В мероприятии приняли участие генерал-комиссар полиции Арунас Паулаускас, капеллан полиции Литвы Альгирдас Толятас, который освятил автомобили.

„Желаю, чтобы эти 26 коней служили верой и правдой сотрудникам, помогали быстрее и безопаснее реагировать на происшествия, помогали выполнять наши ежедневный долг“, - сказал А. Паулаускас во время церемонии.

Генеральный комиссар полиции сказал, что в следующем году парк полиции планируется пополнить примерно 200 новыми автомобилями.