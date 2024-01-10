"Пока мы вместе, наши народы защищены": визит президента Украины в Литву

"Все мы имели несчастье иметь такого соседа – неадекватного, приносящего только несчастье и порабощение. Но мы никогда больше не станем заложниками географии и не позволим России разрушить ни нашу, ни вашу государственность. В то же время мы объединяем других – чтобы иметь общую силу", - заявил В. Зеленский на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента в среду, и поздравил Литву с наступающим Днем защитников свободы.