"Пока мы вместе, наши народы защищены": визит президента Украины в Литву

"Все мы имели несчастье иметь такого соседа – неадекватного, приносящего только несчастье и порабощение. Но мы никогда больше не станем заложниками географии и не позволим России разрушить ни нашу, ни вашу государственность. В то же время мы объединяем других – чтобы иметь общую силу", - заявил В. Зеленский на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента в среду, и поздравил Литву с наступающим Днем защитников свободы.
Поблагодарил Литву: ваше оружие помогало нам останавливать российское вторжение
В. Зеленский также поблагодарил Литву за поддержку, подчеркнув, что эта поддержка помогала останавливать агрессию России в Украине.
"Мы очень ценим вашу поддержку, спасибо, Гитанас. Уже в первые дни нашего сопротивления после полномасштабного вторжения предоставленное вами оружие помогало нам останавливать российское вторжение. И по сей день поддержка вашего государства для нас очень значима", - подчеркнул президент Украины.
"Пока мы вместе, наши народы защищены", - сказал также В. Зеленский.
Литва продолжит поддерживать Украину разными способами
Говоря о поддержке Украины, президент Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва готова оказывать всестороннюю поддержку.
"В Государственном совете обороны Литвы мы утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на сумму 200 млн. евро. Уже в январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, детонационные системы, а в феврале – бронетехнику М557, будем обучать украинских солдат, укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности", - сказал журналистам Г. Науседа, добавив, что непрерывную поддержку подтверждают подписанные в среду соглашения между Украиной и представителями литовской оборонной промышленности.
Кроме того, президент отметил, что не только Литва, но и другие союзники должны обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки Украины.
"Чтобы иметь возможность помогать Украине, вся европейская оборонная промышленность обязана работать быстрее – ускорить обороты и должным образом реагировать на сложную ситуацию с безопасностью", - подчеркнул Г. Науседа.
Г. Науседа: мы поддерживаем стремление Литвы присоединиться к ЕС
Президент Литвы также подчеркнул, что будущее Украины – неотделимо от Евросоюза.
"Решение, принятое в декабре Советом Европы, открыло новую страницу нашей истории – несмотря на брутальную войну России украинцы достигли впечатляющего прогресса в проведении реформ и продемонстрировали решимость продолжать идти по пути европейской интеграции", - сказал Г. Науседа.
"Литва решительно поддерживает это стремление. Украина – это Европа. Место Украины – в Европейском союзе", - подчеркнул президент.