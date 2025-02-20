Погранслужбе Литвы могут дать право аннулировать ВНЖ

По его словам, сотрудники СОГГ постоянно фиксируют фальсифицированные данные или другие нарушения, однако они не имеют права аннулировать временные виды на жительство иностранцев в Литве.

„Сотрудники СОГГ имеют право аннулировать только визы, но не временные виды на жительство. Их выдача, изменение и аннулирования находятся в исключительной компетенции Департамента миграции. Это большая проблема, поскольку в последние годы преобладающей формой правового основания для проживания в Литве является временный вид на жительство. В результате эффективность контроля, осуществляемого СОГГ, и возможности надлежащим образом выполнять свои функции фактически существенно снизились“, - считает автор поправок в закон В. Синица.