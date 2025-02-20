2025.02.20 15:49

Погранслужбе Литвы могут дать право аннулировать ВНЖ

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Служба охраны государственной границы
Служба охраны государственной границы
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Для более эффективного контроля миграции предлагается предоставить Службе охраны государственной границы (СОГГ) полномочия по аннулированию временных видов на жительство в Литве.

Депутат Витаутас Синица, работающий в Смешанной группе членов Сейма, зарегистрировал поправки в закон, регулирующий правовое положение иностранцев.

По его словам, сотрудники СОГГ постоянно фиксируют фальсифицированные данные или другие нарушения, однако они не имеют права аннулировать временные виды на жительство иностранцев в Литве.

„Сотрудники СОГГ имеют право аннулировать только визы, но не временные виды на жительство. Их выдача, изменение и аннулирования находятся в исключительной компетенции Департамента миграции. Это большая проблема, поскольку в последние годы преобладающей формой правового основания для проживания в Литве является временный вид на жительство. В результате эффективность контроля, осуществляемого СОГГ, и возможности надлежащим образом выполнять свои функции фактически существенно снизились“, - считает автор поправок в закон В. Синица.

По словам парламентария, предоставление сотрудникам СОГГ возможности аннулировать временные виды на жительство, выданные иностранцам в Литве, уменьшило бы нагрузку на сотрудников Департамента миграции, а миграционный контроль стал бы более эффективным.

Действующий закон о правовом положении иностранцев разрешает выдавать, изменять и аннулировать временные виды на жительство в Литве только Департаменту миграции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии