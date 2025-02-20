Погранслужбе Литвы могут дать право аннулировать ВНЖ

Депутат Витаутас Синица, работающий в Смешанной группе членов Сейма, зарегистрировал поправки в закон, регулирующий правовое положение иностранцев.
По его словам, сотрудники СОГГ постоянно фиксируют фальсифицированные данные или другие нарушения, однако они не имеют права аннулировать временные виды на жительство иностранцев в Литве.
„Сотрудники СОГГ имеют право аннулировать только визы, но не временные виды на жительство. Их выдача, изменение и аннулирования находятся в исключительной компетенции Департамента миграции. Это большая проблема, поскольку в последние годы преобладающей формой правового основания для проживания в Литве является временный вид на жительство. В результате эффективность контроля, осуществляемого СОГГ, и возможности надлежащим образом выполнять свои функции фактически существенно снизились“, - считает автор поправок в закон В. Синица.
По словам парламентария, предоставление сотрудникам СОГГ возможности аннулировать временные виды на жительство, выданные иностранцам в Литве, уменьшило бы нагрузку на сотрудников Департамента миграции, а миграционный контроль стал бы более эффективным.
Действующий закон о правовом положении иностранцев разрешает выдавать, изменять и аннулировать временные виды на жительство в Литве только Департаменту миграции.