Подсчитаны голоса на всех избирательных участках: уверенно победил Науседа

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на всех 1 895 избирательных участках Г. Науседа набрал 74,43% голосов избирателей.
Оппонирующая ему премьер-министр Ингрида Шимоните получила поддержку 24,06% избирателей.
По данным ГИК, Г. Науседа победил во всех самоуправлениях Литы.
В воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. Чтобы отдать свой голос на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 49,61% граждан.
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