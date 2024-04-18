Подписано соглашение между сеньорами и МВД для укрепления знаний пожилых людей в сфере гражданской обороны

Соглашение подписали Университет третьего века Медардаса Чоботаса, Литовская ассоциация пожилых людей, Национальная ассоциация обществ "Бочяй", общественная организация Seniorų pasaulis (Мир пожилых людей) и Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС). Учения по гражданской обороне для пожилых людей является продолжением информационной кампании "Мы команда – у нас есть план", подготовленной министерством, подчеркивают в сообщении МВД.
"Пожилые люди часто являются теми, кто имеют запасы предметов первой необходимости, чтобы выжить в случае чрезвычайной ситуации. Мы можем у них поучиться, но в то же время они являются самой уязвимой группой общества, чьи навыки подготовки к возможным угрозам необходимо укреплять", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции.
По словам начальника Отдела гражданской обороны Вильнюсского пожарно-спасательного управления Донатаса Гурявичюса, тренинги для пожилых людей являются частью учений, проводимых уже более 16 месяцев для других групп общества. Поэтому, отметил специалист, учебный материал будет адаптирован к потребностям старшей аудитории, лекции будут организованы не только вживую, но и дистанционно, а некоторые пенсионеры также получат информационные буклеты.
"Очевидно, что потребуется адаптировать программы, которые мы уже опробовали с католической церковной общиной и другими организациями. Я думаю, что после их адаптации летом (…) мы займемся этими конкретными мероприятиями, привлекая как муниципальных сотрудников по обеспечению готовности, так и другую аудиторию", - сказал журналистам Д. Гурявичюс.
Кроме того, как отметил специалист по гражданской обороне, информация также будет передаваться пожилым людям, проживающим в сельских, отдаленных районах, через сотрудничающие организации – церковь или Красный Крест.
"С некоторыми пожилыми людьми, я не сомневаюсь, мы уже встречались во время других мероприятий местных общин, католической церкви", - добавил Д. Гурявичюс.
Пожилые люди также смогут удаленно смотреть лекции по гражданской обороне в библиотеках по месту жительства, отметила Вида Грейчювене, директор одной из подписавших соглашение организаций Senjorų pasaulis.
"Senjorų pasaulis сотрудничает с библиотеками, которые являются источником культуры в сельской местности, там собираются люди, и у нас даже бывают ситуации, когда сами библиотеки подключаются к лекциям удаленно, и люди слушают лекции в аудитории. Это еще один канал – через нас", - сказала глава организации.
По данным МВД, о том, как действовать в случае эвакуации, знают только 37 проц. людей старше 65 лет, а 39 проц. пожилых людей знают, где искать информацию о подготовке к чрезвычайным ситуациям.