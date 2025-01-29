Подписан меморандум с Rheinmetall: новый завод по производству боеприпасов будет использовать зеленую энергию

Еще в декабре прошлого года Rheinmetall и литовская государственная энергетическая группа EPSO-G одобрили соглашение о создании совместного предприятия.
Литве будет принадлежать 49 проц. акций совместного предприятия, оставшиеся 51 проц. достанутся Rheinmetall. Ранее сообщалось, что EPSO-G получит 48 проц., а Гирайтскому оружейному заводу, управляемому Министерством финансов – 1 проц. акций.
В среду руководители всех трех компаний – Rheinmetall, Гирайтского оружейного завода и EPSO-G Invest, управляемой EPSO-G, подписали соглашение об использовании зеленой энергии.
„Цель меморандума – обеспечить, что при строительстве станции будут оценены все возможности для максимального использования возобновляемых источников энергии, а также возможности использования систем накопления“, - в правительстве в среду после подписания меморандума сказал журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
По его словам, обязательства в меморандуме предусматривают, что завод Rheinmetall при необходимости может работать изолированно, максимально используя потенциал зеленой энергетики.
Правда, по словам Ж. Вайчюнаса, пока неизвестно, какая именно электрическая мощность потребуется заводу, но после того, как Rheinmetall предоставит технические параметры, они „должны быть значительными“. Также решается, будет ли завод использовать электроэнергию или биогаз.
Генеральный директор Rheinmetall: мы ожидаем развития инвестиций в Литве
В ходе встречи с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сообщил, что он обсудил не только проект завода по производству боеприпасов и уже подписанные обязательства, но и будущие инвестиции.
„В перспективе мы ожидаем очень конструктивного и хорошего сотрудничества, которое принесет пользу обеим сторонам. Я хочу подчеркнуть, что это сотрудничество – не расходы, это очень серьезные инвестиции, которые окупаются и приносят пользу обеим сторонам – я имею в виду и Rheinmetall, и литовское общество“, - заявил премьер-министр журналистам в правительстве после встречи.
Глава Rheinmetall также подчеркнул, что ожидает большего развития инвестиций возглавляемой им компании в Литве.
„Мы создадим сотни рабочих мест, потому что инвестирует не только Rheinmetall, но и правительство Литвы. Прежде всего, это боеприпасы калибра 155 мм, я также вижу больше возможностей для Rheinmetall инвестировать в Литве. Нам необходимо создать экосистему, которая будет экономически сильной и позволит вам обеспечить независимость“, - сказал журналистам А. Паппергер.
По его словам, немецкий завод по производству боеприпасов в Радвилишкском районе должен заработать через 16-18 месяцев. Уже объявлено, что предварительный период строительства завода Rheinmetall рассчитан на два года, и хотя точная дата начала строительства пока не известна, он должен начать работу в Литве в середине 2026 года.
На заводе будут работать 150 человек, которые будут производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Контракт предусматривает, что инвестиции в проект составят 260 млн евро, однако эта сумма может измениться в ходе реализации проекта.
Министерство экономики и инноваций подписало соглашение о развитии Rheinmetall в Литве в начале июня. Также в том же месяце совет Литовского университета наук о здоровье принял решение передать земельный участок в Байсогале под строительство завода по производству боеприпасов.
Всего переговоры велись по трем основным договорам: об аренде земельного участка в Байсогале, о закупке боеприпасов калибра 155 мм и об участии в совместном предприятии. Два договора – на аренду земельного участка и на закупку боеприпасов калибра 155 мм – были подписаны 29 ноября 2024 года.
Присутствовавший на подписании глава Rheinmetall Defence Lietuva Роман Кёне сообщил, что в соответствии с соглашением о поставках боеприпасов Литва обязуется закупать производимые на заводе снаряды в течение 10 лет; конкретное количество боеприпасов не называется.
Литва будет закупать боеприпасы на рыночных условиях, землю у государства Rheinmetall также будет арендовать на рыночных условиях.
В середине июля правительство также одобрило предложение Минэкономики о предоставлении заводу Rheinmetall Lithuanian Center of Excellence for Ammunition статуса неотложного проекта, обеспечивающего потребности государственной безопасности и обороны.