Подписан меморандум с Rheinmetall: новый завод по производству боеприпасов будет использовать зеленую энергию

„Цель меморандума – обеспечить, что при строительстве станции будут оценены все возможности для максимального использования возобновляемых источников энергии, а также возможности использования систем накопления“, - в правительстве в среду после подписания меморандума сказал журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Еще в декабре прошлого года Rheinmetall и литовская государственная энергетическая группа EPSO-G одобрили соглашение о создании совместного предприятия.

В ходе встречи с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сообщил, что он обсудил не только проект завода по производству боеприпасов и уже подписанные обязательства, но и будущие инвестиции.

Правда, по словам Ж. Вайчюнаса, пока неизвестно, какая именно электрическая мощность потребуется заводу, но после того, как Rheinmetall предоставит технические параметры, они „должны быть значительными“. Также решается, будет ли завод использовать электроэнергию или биогаз.

По его словам, обязательства в меморандуме предусматривают, что завод Rheinmetall при необходимости может работать изолированно, максимально используя потенциал зеленой энергетики.

„Мы создадим сотни рабочих мест, потому что инвестирует не только Rheinmetall, но и правительство Литвы. Прежде всего, это боеприпасы калибра 155 мм, я также вижу больше возможностей для Rheinmetall инвестировать в Литве. Нам необходимо создать экосистему, которая будет экономически сильной и позволит вам обеспечить независимость“, - сказал журналистам А. Паппергер.

„В перспективе мы ожидаем очень конструктивного и хорошего сотрудничества, которое принесет пользу обеим сторонам. Я хочу подчеркнуть, что это сотрудничество – не расходы, это очень серьезные инвестиции, которые окупаются и приносят пользу обеим сторонам – я имею в виду и Rheinmetall, и литовское общество“, - заявил премьер-министр журналистам в правительстве после встречи.

По его словам, немецкий завод по производству боеприпасов в Радвилишкском районе должен заработать через 16-18 месяцев. Уже объявлено, что предварительный период строительства завода Rheinmetall рассчитан на два года, и хотя точная дата начала строительства пока не известна, он должен начать работу в Литве в середине 2026 года.

На заводе будут работать 150 человек, которые будут производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Контракт предусматривает, что инвестиции в проект составят 260 млн евро, однако эта сумма может измениться в ходе реализации проекта.