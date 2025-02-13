Подоляк о разговоре Трампа с Путиным: Зачем здесь тратить эмоции?

Знаете, у них там есть в Голливуде фильм. „Никогда не говори никогда“. Мне очень нравится заявление „никогда не вернется к границам 2014 года“. Это очень глубокомысленно. Реальность несколько иначе выглядит. Опять же, еще раз, Украина говорит о следующем. Ну, вы можете сделать вид, что война закончилась, но она не закончилась, если Украина не будет иметь подтверждение своей субъектности на разных уровнях. Если Украина не получит те гарантии безопасности, о которых мы говорим.

Эти гарантии безопасности могут быть юридически реализованы либо в альянсах, НАТО, либо в других форматах, союзных отношений, партнерских отношений, но только коллективно. Почему? Потому что, вы прекрасно понимаете, ресурсно Украина, Россия и другие большие страны несопоставимы. Это важный момент переговоров. То есть, грубо говоря, сказать: так, Россия приобрела себе территории, Россия поубивала, не несет за это ответственность, Россия разрушила. Еще и Украина должна будет кому-то выплатить за помощь, которую оказывали в рамках защиты глобальных правил как таковых. Но, еще раз, давайте немножко спокойно отнесемся к первичной коммуникации США. Я не совсем понимаю первичную коммуникацию, потому что это легализация присутствия в глобальном политическом проекте изгоя по фамилии Путин, который в принципе к глобальному политическому процессу уже не имел отношений.