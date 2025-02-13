Подоляк о разговоре Трампа с Путиным: Зачем здесь тратить эмоции?

Российский лидер Владимир Путин накануне поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом: разговор длился почти полтора часа. Это подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и ведущие зарубежные СМИ. По словам Пескова, стороны сошлись во мнении, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто путем переговоров. По словам Трампа, разговор был „очень продуктивным“. И почти сразу после диалога с Путиным американский лидер позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но также президент США назвал состав своей команды, которая будет работать над переговорным процессом. В озвученном списке отсутствовала фамилия спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога. Президент США затруднился и назвать Украину равноправным участником переговоров. Оценивать ли череду этих заявлений, как тревожные? Ждёт ли Европу „слив“ со стороны США? Специально для Delfi ситуацию оперативно прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
„Я бы спокойно относился к первичным заявлениям“
„Не особо понимаю, почему нужно здесь тратить эмоции. Есть заявление — это первоначальный разговор 47-го президента Соединенных Штатов с российской стороной, в данном случае с Путиным, и безусловно, он ещё не конкретизирован. Главное: там пока нет заявления о том, что Россия является единственной страной-агрессором, и Россия является страной, которая разрушила международное право как таковое. Я об этом неоднократно говорил: доиграть игру на условиях России репутационно вряд ли будет полезно для Соединенных Штатов, мягко говоря, и вообще войти в конфликт с Европой с глобальными рынками ради Российской Федерации, которая абсолютно не интегрирована в глобальный экономический процесс.
Поэтому я бы спокойно относился к первичным заявлениям. Для меня конфигурация переговорного процесса, о чем, кстати, президент Украины неоднократно говорил, и конфигурация, действительно, которая может привести к финалу войны, выглядит несколько иначе. Это не Соединенные Штаты и Россия напрямую, а это Соединенные Штаты, Украина и Европейский Союз. Потому что война на территории Европы, и это интересы Европы. Если этой конфигурации нет, то я сомневаюсь, что эта война может быть финализирована. Получить сценарий Афганистан 2.0 „очень круто“ для репутации любой страны, тем более для репутации Соединенных Штатов“, — комментирует трехсторонние телефонные переговоры Михаил Подоляк
„Соединенные Штаты устами Трампа дожимают Россию“: Михаил Подоляк о цене, которую РФ придётся заплатить за сделку
„И сам Трамп, и его окружение неоднократно говорили о том, что они будут идти на прямую коммуникацию с Россией для того, чтобы найти решения как таковые. Вот мы сегодня имеем прямая коммуникация на уровне президента Зеленский, президента Трампа, прямая коммуникация на уровне президента Соединенных Штатов и контролирующий субъект Российской Федерации. Не забываем также еще о двух аспектах. Не только Украина, а Европа в целом заинтересована в справедливом финале: то есть в том финале, который будет гарантировать Европе в том числе не возобновление войны на ее территории.
Что делают Соединенные Штаты? Я, кстати, еще добавлю таких оптимистичных ноток. Соединенные Штаты устами Трампа, в принципе, дожимают Россию, чтобы Россия уступила в пользу Соединенных Штатов два основных энергетических рынка. То есть Россия не вернется на энергетические рынки на тех условиях, на которых она существовала до начала полномасштабного вторжения. Скорее всего, она туда сможет вернуться только при посредничестве Соединенных Штатов. Точно так же Россия не вернется на рынки, как она доминировала на оружейной рынке. Для меня это тоже несомненно. То есть Россия будет играть вторичную или третичную роль по отношению к тем же Соединенным Штатам“, — считает Михаил Подоляк.
„Не понимаю, зачем легитимизировать изгоя по фамилии Путин“. Михаил Подоляк об участии России в процессе
Знаете, у них там есть в Голливуде фильм. „Никогда не говори никогда“. Мне очень нравится заявление „никогда не вернется к границам 2014 года“. Это очень глубокомысленно. Реальность несколько иначе выглядит. Опять же, еще раз, Украина говорит о следующем. Ну, вы можете сделать вид, что война закончилась, но она не закончилась, если Украина не будет иметь подтверждение своей субъектности на разных уровнях. Если Украина не получит те гарантии безопасности, о которых мы говорим.
Эти гарантии безопасности могут быть юридически реализованы либо в альянсах, НАТО, либо в других форматах, союзных отношений, партнерских отношений, но только коллективно. Почему? Потому что, вы прекрасно понимаете, ресурсно Украина, Россия и другие большие страны несопоставимы. Это важный момент переговоров. То есть, грубо говоря, сказать: так, Россия приобрела себе территории, Россия поубивала, не несет за это ответственность, Россия разрушила. Еще и Украина должна будет кому-то выплатить за помощь, которую оказывали в рамках защиты глобальных правил как таковых. Но, еще раз, давайте немножко спокойно отнесемся к первичной коммуникации США. Я не совсем понимаю первичную коммуникацию, потому что это легализация присутствия в глобальном политическом проекте изгоя по фамилии Путин, который в принципе к глобальному политическому процессу уже не имел отношений.
Не совсем понимаю, зачем это нужно, но допустим, да, это возможно, как инструментальное давление на Россию. США, когда начнут обставлять свою сделку, придут к тому, что они хотят получить от России. А как только ты начнешь Россию принуждать к чему-то, соответственно мы увидим совершенно другую позицию и РФ. Она будет гораздо более агрессивна и более оскорбительна для Соединенных Штатов“.
Материал подготовила Екатерина Орлова.