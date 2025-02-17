По случаю Дня восстановления государства – поздравления Литве от мировых лидеров

Папа Римский Франциск передал самые теплые пожелания и отметил, что молится о том, чтобы Бог благословил Литву дарами мира и братского единства, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп от имени народа США поздравил Литву со 107-й годовщиной восстановления государства. В своем поздравлении Дональд Трамп отметил значительный прогресс Литвы в увеличении ее вклада в распределение расходов НАТО, а также планы страны по выделению 4 проц. ВВП на оборону. „Пусть дух свободы и независимости продолжает вести Литву к сильному и процветающему будущему“, – написал глава США в своем поздравительном послании, пригласив президента Литвы к сотрудничеству для достижения большего количества общих целей.
Император Японии Нарухито передал свои самые теплые поздравления и пожелал литовскому народу счастья и процветания.
Как указывает Офис президента, Король Великобритании Карл III в своем поздравительном послании отметил: „Мы с супругой рады передать Вашему Превосходительству и народу Литовской Республики наши самые искренние поздравления по торжественному случаю вашего национального праздника. Я очень рад, что наши страны объединяют столь прочные связи, и надеюсь на дальнейшее укрепление нашей дружбы“.
Король Испании Филипп VI передал Литве искренние поздравления по случаю государственного праздника и пожелал всему литовскому народу благополучия, мира и процветания.
Король Швеции Карл XVI Густав по случаю праздника пожелал Литве счастья и процветания.
Президент Франции Эммануэль Макрон тепло поздравил всех жителей Литвы и выразил удовлетворение прекрасными и динамичными двусторонними отношениями, а также успехом Литовского сезона во Франции, который вызвал большой интерес у французского общества. Он подчеркнул важность объединения усилий во имя единой, сильной и суверенной Европы. „Франция будет и дальше разделять с вами свою приверженность обеспечению безопасности Балтийского региона и, в частности, Литвы“, – говорится в поздравлении президента Франции.
В сообщении указывается, что президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил всех литовских братьев и сестер и пожелал Литве солнечного света. Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что наши страны как никогда близки и вместе работают в области обороны, энергетики, экономики и во многих других сферах.
Президент Италии Серджо Маттарелла пожелал Литве процветающего будущего и подчеркнул, что Италия продолжит вносить свой вклад в защиту воздушного пространства стран Балтии и будет сообща работать над сохранением мира и основанного на правилах международного порядка.
В адрес главы государства также поступили поздравления от президентов Чехии, Хорватии, Австрии, Румынии, Косово, Азербайджана, Арабской Республики Египет, Таджикистана, Туркменистана, генерал-губернаторов Канады и Австралии, Короля Марокко Мухаммеда VI и других глав государств.