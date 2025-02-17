По случаю Дня восстановления государства – поздравления Литве от мировых лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон тепло поздравил всех жителей Литвы и выразил удовлетворение прекрасными и динамичными двусторонними отношениями, а также успехом Литовского сезона во Франции, который вызвал большой интерес у французского общества. Он подчеркнул важность объединения усилий во имя единой, сильной и суверенной Европы. „Франция будет и дальше разделять с вами свою приверженность обеспечению безопасности Балтийского региона и, в частности, Литвы“, – говорится в поздравлении президента Франции.