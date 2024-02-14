По поводу парламентских расходов – вопросы есть и к министру социальной защиты

Объясняя такую видимость конфликта интересов, министр заявила, что при покупке услуг по макетированию она ориентируется на их качество.

"Мы покупаем, наверное, те услуги, которые наиболее подходят и которые, как представляется, могут лучше всего оправдать ожидания", - сказала М. Навицкене телевидению LRT.

Часть парламентских средств член Сейма выделила на услуги такси – хотя, как министр социальной защиты и труда, М. Навицкене имеет и служебный транспорт. Политик отмечает, что у нее нет личного автомобиля, поэтому, когда поездки не связаны с работой министерства, она пользуется услугами такси.

"Я действительно стараюсь не злоупотреблять автомобилем министерства и пользоваться ею тогда, когда есть министерские дела", - сказала она.