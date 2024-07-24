2024.07.24 16:31

По поводу изменений в правительстве Литвы президент встретится с премьером только на следующей неделе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Президент Гитанас Науседа вместе с премьер-министром Ингридой Шимоните обсудят возможные изменения в Кабинете министров только на следующей неделе.

Это подтвердил советник президента страны Ридас Ясюлёнис. Правда, по его словам, политики уже неформально консультируются по поводу обновления состава правительства.

„Президент с премьер-министром неформально уже консультируется относительно состава правительства, которое он поручил премьер-министру сформировать“, - прокомментировал в среду Р. Ясюлёнис.

„Встреча президента с премьер-министром запланирована на следующую неделю“, - добавил он.

В понедельник президент сказал, что хочет как можно скорее встретиться с премьер-министром. По мнению Г. Науседы, если позиция главы правительства существенно не изменилась, можно было бы „очень быстро финализировать этот процесс“.

В начале недели президент подписал указ о назначении И. Шимоните главой правительства и поручил ей в 15-дневный срок сформировать Кабинет министров и представить его на утверждение.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии