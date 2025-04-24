Плохие новости для Жемайтайтиса: он не получил разрешения на работу с секретной информацией

Однако, как утверждает сам лидер „неманцев“, входящих в правящее большинство, такое решение было принято из-за нарушенной в предыдущий срок присяги члена Сейма. Но, по его словам, на самом деле речь следует говорить о политической расправе.
„Это политическое решение, потому что это ход политического процесса. Поскольку бывший директор Департамента государственной безопасности в декабре-январе ясно сказал, что мы не выдадим ему разрешение, хотя запроса не было, естественно, что иначе и быть не может. Без политики никаких решений быть не может“ - заявил Р. Жемайтайтис Elta, подчеркнув, что единственной причиной решения ДГБ было неблагоприятное заключение Конституционного суда (КС), объявленное в апреле прошлого года.
„Там предельно ясно написано, почему – из-за решения Конституционного суда. Других причин нет“, - заверил политик.
С другой стороны, продолжил Р. Жемайтайтис, это решение свидетельствует о том, что в Литве расправляются с политиками с иными взглядами.
„Это еще раз показывает, как в Литве расправляются с политиками, имеющими иное мнение. И за слова, а не за действия. Это будет возможность показать народу и обществу, кто контролирует наши правоохранительные органы“, - заявил председатель „Зари Немана“.
Заключение ДГБ: выявлены личностные качества и действия, представляющие угрозу безопасности информации
ДГБ указал, что 27 февраля получил от Р. Жемайтайтиса заявление и анкету на разрешение работать с информацией с грифом „Совершенно секретно“. Целью проверки было определить, можно ли доверить члену Сейма секретную информацию, является ли проверяемое лицо надежным и лояльным Литовскому государству.
„ДГБ провел проверку в отношении депутата Сейма Р. Жемайтайтиса относительно разрешения на работу с секретной информацией и установил обстоятельства, указанные в статье 17, части 2, пункте 20 Закона о государственной и служебной тайне, то есть установлены личные качества и действия, которые представляют угрозу безопасности доверенной секретной информации“, - говорится в письменном комментарии Департамента стратегических коммуникаций ДГБ агентству Elta.
„В связи с указанными обстоятельствами возникают обоснованные сомнения в том, будет ли надлежащим образом защищена доверенная проверяемому лицу засекреченная информация, будет ли он надлежащим образом и добросовестно исполнять обязанности лица, которому выдано разрешение, и не нарушит ли он требования по защите засекреченной информации, предусмотренные правовыми актами“, - говорится в сообщении.
ДГБ также проинформировал Сейм о выявленных обстоятельствах, указав, что не рекомендуется давать парламентарию разрешение на работу с материалами с грифом „Совершенно секретно“.