Плохие новости для Жемайтайтиса: он не получил разрешения на работу с секретной информацией

Однако, как утверждает сам лидер „неманцев“, входящих в правящее большинство, такое решение было принято из-за нарушенной в предыдущий срок присяги члена Сейма. Но, по его словам, на самом деле речь следует говорить о политической расправе.

„Это политическое решение, потому что это ход политического процесса. Поскольку бывший директор Департамента государственной безопасности в декабре-январе ясно сказал, что мы не выдадим ему разрешение, хотя запроса не было, естественно, что иначе и быть не может. Без политики никаких решений быть не может“ - заявил Р. Жемайтайтис Elta, подчеркнув, что единственной причиной решения ДГБ было неблагоприятное заключение Конституционного суда (КС), объявленное в апреле прошлого года.