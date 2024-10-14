Планируется пересчитать результаты выборов в 6 округах

Поскольку разница между кандидатами, которые заняли 2 и 3 место меньше, чем 50 голосов, планируется пересчитать голоса в этих округах. Об этом 14 октября сообщила председатель Главизбиркома (ГИК) Лина Петронене.

Внеочередная ситуация сложилась в Панемунском округе.

„У нас новости из Панемунского округа, там одинаковое количество голосов получили кандидаты, занявшие 2 и 3 место. Вероятно, во втором туре в бюллетене будет три фамилии“, – сказала Петронене.

По предварительным данным, в Панемунском округе консерватор Гинтаре Скайсте получила 29,84% голосов, социал-демократ Аудрюс Радвилавчюс и представитель „Зари Неманаа“ Эдгарас Гудинас по 12,92%.