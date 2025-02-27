План правительственных мер: Министерство регионов должно начать работу уже в следующем году

„Учредить Министерство регионов, сосредоточив в нем направления деятельности и функций для формирования эффективной региональной политики: обеспечить равномерное развитие регионов, улучшить качество жизни в регионах, повысить автономность региональных советов и властей на местах“, – говорится в проекте плана, где предусмотрено, что эта цель должна быть достигнута к II кварталу 2026 г.
Напомним, что на прошлой неделе в правительстве прошла презентация концепции и будущих функций нового Министерства регионов.
С предложением о создании такого министерства выступил глава государства Гитанас Науседа в сентябре прошлого года. По его словам, новое ведомство возьмет на себя ответственность за формирование региональной политики Министерства внутренних дел (МВД) и будет способствовать повышению автономии советов и органов самоуправления.
Это министерство также могло бы взять на себя функции других министерств, что позволило бы ему проводить национальную политику, отвечающую ожиданиям регионов.