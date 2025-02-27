План правительственных мер: Министерство регионов должно начать работу уже в следующем году

„Учредить Министерство регионов, сосредоточив в нем направления деятельности и функций для формирования эффективной региональной политики: обеспечить равномерное развитие регионов, улучшить качество жизни в регионах, повысить автономность региональных советов и властей на местах“, – говорится в проекте плана, где предусмотрено, что эта цель должна быть достигнута к II кварталу 2026 г.

Напомним, что на прошлой неделе в правительстве прошла презентация концепции и будущих функций нового Министерства регионов.