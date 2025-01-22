Писториус: Германия обеспечивает безопасность Литвы и восточной границы НАТО

„Развертывание бригады идет по плану, последовательно. У нас уже есть сотрудники первичного штаба в Вильнюсе, есть командующий“, - сказал Б. Писториус на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Министерстве обороны.
„И бригада увеличивается параллельно с развитием инфраструктуры. Именно так, как мы обсуждали в нашем плане действий. В настоящее время штаб готовится принять остальные подразделения бригады в Неменчине и Рокантишкес. Все это произойдет во втором квартале этого года“, - подчеркнул он.
Б. Писториус утверждает, что намерен осмотреть инфраструктуру, создаваемую для бригады в Рокантишкес.
„Я рад, что вскоре мы вместе с членами этого первичного штаба побываем там. Мы также получим представление о переходной инфраструктуре в Рокантишкес. Нам действительно нужно ознакомиться с тем, что там строится“, - сказал он.
Солдаты бригады официально приступят к службе во втором квартале 2025 года
По словам министра обороны Германии, военнослужащие бригады официально приступят к службе во втором квартале этого года.
„Будет торжественное построение, презентация солдат. Наша цель ясна – в течение этого года у нас будет штаб бригады, который сможет руководить и проводить учения совместно с нашими партнерами и союзниками“, - сказал он.
По словам Б. Писториуса, цель его визита в Литву – показать, что Германия готова обеспечить безопасность восточной границы НАТО.
„Послание моего визита таково: мы здесь и обеспечиваем безопасность на восточной границе НАТО (…) Безопасность Литвы – это и наша безопасность“, - сказал Б. Писториус.
Министр заверил, что будет и впредь стремиться создать максимально подходящие условия для военнослужащих немецкой бригады, дислоцированной в Литве.
„Мы продолжим работать сообща, прилагая все усилия, чтобы создать наилучшие условия для наших солдат. Конечно, сюда же относятся и соответствующие условия в Литве. Например, школы и возможности для партнеров солдат найти работу“, - сказал Б. Писториус.
В среду министр обороны Германии Б. Писториус посещает с визитом Литву.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.