Писториус: Германия обеспечивает безопасность Литвы и восточной границы НАТО

„Развертывание бригады идет по плану, последовательно. У нас уже есть сотрудники первичного штаба в Вильнюсе, есть командующий“, - сказал Б. Писториус на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Министерстве обороны.

„И бригада увеличивается параллельно с развитием инфраструктуры. Именно так, как мы обсуждали в нашем плане действий. В настоящее время штаб готовится принять остальные подразделения бригады в Неменчине и Рокантишкес. Все это произойдет во втором квартале этого года“, - подчеркнул он.

Б. Писториус утверждает, что намерен осмотреть инфраструктуру, создаваемую для бригады в Рокантишкес.