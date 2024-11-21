2024.11.21 14:27

Пикет у Сейма: Сквернялис отказывается от встреч, Палуцкас согласен выслушать протестующих

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Protestas "Dešimt tylos minučių"
Protestas "Dešimt tylos minučių"
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что не намерен встречаться с гражданами, которые в четверг проведут очередную акцию протеста у здания парламента. По словам политика, изменить решения о принятии партии „Заря Немана“ в правящую коалицию уже невозможно.

„Это процесс, который связан с перипетиями формирования коалиции. Коалиция сформирована, сформировано руководство и комитеты Сейма. Сделан огромный шаг к формированию правительства. Повернуть этот процесс вспять невозможно“, - заявил спикер парламента журналистам в Сейме.

Однако, отметил он, дело не в том, что мнение участников протеста не будет услышано.

„Эти позиции услышаны, но я думаю, что лучший диалог, если мы хотим найти решения, не на площадях, а в зданиях Правительства или Сейма“, - добавил спикер Сейма.

Спустя неделю после акции „Десять минут молчания“ в четверг жители вновь соберутся у Сейма, требуя от правящей партии разорвать коалиционное сотрудничество с „Зарей Немана“, лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в разжигании ненависти к еврейскому народу.

На этот раз протестующие намерены обратиться не только к новому спикеру Сейма и Гинтаутасу Палуцкасу, но и к президенту Гитанасу Науседе. По словам организаторов, главу страны планируют попросить использовать имеющийся у него авторитет в обществе и предотвратить дальнейшую деятельность коалиции такого состава.

Г. Палуцкас говорит, что примет участие в повторной акции протеста у здания Сейма

Премьер-министр от Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас заявил, что готов встретиться с протестующими, которые в четверг повторно соберутся у Сейма, чтобы выразить свое недовольство решением включить в правящую коалицию партию Ремигиюса Жемайтайтиса „Заря Немана“.

„Я уважаю право людей в демократическом государстве выражать свое мнение и несогласие с любыми политическими процессами, даже если я не согласен с аргументацией или оцененными последствиями“, - сказал социал-демократ в четверг.

„Если такой пикет сегодня действительно состоится, я пойду туда“, - добавил он.

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