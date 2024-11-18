2024.11.18 10:29

Первый визит Сквернялиса: куда отправится новый спикер Сейма?

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Новый спикер Сейма, лидер Союза демократов „Во имя ЛитвыСаулюс Сквернялис еще не решил, куда отправится с первым зарубежным визитом в качестве главы парламента. По словам политика, в число приоритетных направлений входят страны Балтии, соседняя Польша и Украина.

„Решений пока нет. Конечно, есть список приоритетных стран. Наверное стандартный, известный. Это страны Балтии, Польша, конечно – Украина. Но решение мы еще примем“, - в пятницу Elta сказал С. Сквернялис.

Виктория Чмилите-Нильсен, председатель парламента предыдущего срока, во время своего первого зарубежного визита посетила Ригу.

Не считает, что во время визитов ему будут задавать неудобные вопросы о коалиции

После того как победившие на выборах социал-демократы сформировали новое правящее большинство вместе с „Зарей Немана“, возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом, вице-председатель Сената Польши Михал Каминьский не скрывал обеспокоенности по поводу будущего Правительства Литвы.

Однако С. Сквернялис не считает, что в ходе первых визитов ему придется столкнуться с неудобными вопросами от польских коллег о составе коалиции.

„Я думаю, что нет. Были заявления одного заместителя маршала. Зная, сколько нам приходилось общаться в прошлом непосредственно и очень конструктивно, по делу, думаю, объясняться и разъяснять не придется. Я совершенно не вижу никаких угроз, рисков или каких-то неудобных вопросов“, - заверил С. Сквернялис.

ELTA напоминает, что новый Сейм 2024-2028 гг. в четверг собрался на свое первое заседание. Его председателем был избран С. Сквернялис.

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