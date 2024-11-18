Первый визит Сквернялиса: куда отправится новый спикер Сейма?

„Решений пока нет. Конечно, есть список приоритетных стран. Наверное стандартный, известный. Это страны Балтии, Польша, конечно – Украина. Но решение мы еще примем“, - в пятницу Elta сказал С. Сквернялис.

Виктория Чмилите-Нильсен, председатель парламента предыдущего срока, во время своего первого зарубежного визита посетила Ригу.

Не считает, что во время визитов ему будут задавать неудобные вопросы о коалиции

После того как победившие на выборах социал-демократы сформировали новое правящее большинство вместе с „Зарей Немана“, возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом, вице-председатель Сената Польши Михал Каминьский не скрывал обеспокоенности по поводу будущего Правительства Литвы.