Первый визит Сквернялиса: куда отправится новый спикер Сейма?

„Решений пока нет. Конечно, есть список приоритетных стран. Наверное стандартный, известный. Это страны Балтии, Польша, конечно – Украина. Но решение мы еще примем“, - в пятницу Elta сказал С. Сквернялис.
Виктория Чмилите-Нильсен, председатель парламента предыдущего срока, во время своего первого зарубежного визита посетила Ригу.
Не считает, что во время визитов ему будут задавать неудобные вопросы о коалиции
После того как победившие на выборах социал-демократы сформировали новое правящее большинство вместе с „Зарей Немана“, возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом, вице-председатель Сената Польши Михал Каминьский не скрывал обеспокоенности по поводу будущего Правительства Литвы.
Однако С. Сквернялис не считает, что в ходе первых визитов ему придется столкнуться с неудобными вопросами от польских коллег о составе коалиции.
„Я думаю, что нет. Были заявления одного заместителя маршала. Зная, сколько нам приходилось общаться в прошлом непосредственно и очень конструктивно, по делу, думаю, объясняться и разъяснять не придется. Я совершенно не вижу никаких угроз, рисков или каких-то неудобных вопросов“, - заверил С. Сквернялис.
ELTA напоминает, что новый Сейм 2024-2028 гг. в четверг собрался на свое первое заседание. Его председателем был избран С. Сквернялис.