Первый этап строительства военного городка в Руднинкай: инфраструктура для военной техники и жилые корпуса

По словам Л. Кащюнаса, в случае необходимости сначала на Руднинкском полигоне в Шальчининкском районе можно оборудовать важнейшие объекты военного городка можно, а только после развивать пространства для досуга.

„Если посчитать, что мы объявим закупку в конце 2024 года, она произойдет весной, то через 2,5 года строительства – это конец 2027 года. Согласен, напряженность есть, но всё можно успеть. Для данного проекта также возможна внутренняя поэтапность – при необходимости сначала места для хранения техники, затем начнем с гаражей, жилых помещений. Баскетбольные площадки могут подождать. (...) Разговор о каких-то задержках... Еще больше трех лет. Берешь и делаешь“, - пояснил министр.