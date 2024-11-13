Первый этап строительства военного городка в Руднинкай: инфраструктура для военной техники и жилые корпуса

„Несмотря на своего рода междувластие, работа не прекращается. (...) Урбанистическое исследование – это основа нашего движения вперед“, – заявил Л. Кащюнас на состоявшейся в среду пресс-конференции.
„Что касается следующих работ, очень важно на основе урбанистического исследования утвердить инвестиционный проект. Мы его подготовили, в начале декабря его должно утвердить правительство и объявить закупки по второму этапу. Компании, с которыми мы консультируемся, говорят, что 2,5 года на строительство – это сжатый, но возможный срок, когда весь этот проект можно реализовать“, - подчеркнул он.
Министр указал, что инвестиционная стоимость всего военного городка, по текущим расчетам, составит примерно 995 млн евро.
По словам Л. Кащюнаса, в случае необходимости сначала на Руднинкском полигоне в Шальчининкском районе можно оборудовать важнейшие объекты военного городка можно, а только после развивать пространства для досуга.
„Если посчитать, что мы объявим закупку в конце 2024 года, она произойдет весной, то через 2,5 года строительства – это конец 2027 года. Согласен, напряженность есть, но всё можно успеть. Для данного проекта также возможна внутренняя поэтапность – при необходимости сначала места для хранения техники, затем начнем с гаражей, жилых помещений. Баскетбольные площадки могут подождать. (...) Разговор о каких-то задержках... Еще больше трех лет. Берешь и делаешь“, - пояснил министр.
Большую часть расходов на содержание военного городка возьмет на себя Германия
Представитель Департамента логистики Министерства обороны Томас Бурнейка, представляя в среду урбанистическую модель военного городка площадью около 200 гектаров, отметил, что весь проект будет состоять из шести частей.
„Основная часть предназначена для немецкой бригады – военная инфраструктура, жилые общежития. Затем будет создана литовская часть, где Вооруженные силы Литвы будут осуществлять управление и надзор за всем полигоном“, - сообщил журналистам Т. Бурнейка.
„Затем идет полевой лагерь, который состоит из двух частей: лагеря легких строителей и палаточного лагеря. У нас также будут вертолетные площадки, где будут тренироваться солдаты. Кроме того, под застройку еще выделено около 40 гектаров“, - продолжил он.
Также, по словам представителя Департамента логистики, немцы выдвинули требование, чтобы их радио работало на всей территории Литвы.
„Поэтому в рекреационном корпусе будет радиостудия. Также будут три часовни, магазин, другие объекты досуга, здания образовательной инфраструктуры и симуляционное оборудование“, - сказал он.
Как отметил Т. Бурнейка, все активное и симуляционное оборудование немцы привезут и установят сами. Также, по его словам, Германия покроет большую часть средств на содержание военного городка.
„В настоящее время расходы на содержание все еще обсуждаются, но основную часть расходов возьмет на себя Германия. За то, что Германия будет использовать, будет платить Германия“, - сказал он.
Кроме того, по словам представителя ведомства, на полигоне в Руднинкай в определенное время планируется разместить в общей сложности более 6 тыс. военнослужащих.
„В немецкой части планируется разместить свыше 4,5 тыс. солдат, гражданских, в литовской части – более 200, которые будут обслуживать и администрировать. В полевом лагере ожидается тысяча и тысяча, это в части легких позиций и в палаточном городке“, - рассказал Т. Бурнейка.
Военный городок строится в два этапа
Первый этап строительства военного городка начался в августе этого года – на полигоне в Руднинкай закопали символическую капсулу. На этом этапе на полигоне возводятся административные здания, инфраструктура обслуживания и хранения военной техники: склады, площадки, ремонтные мастерские, гаражи, а также здание караула, общежития на 600 военнослужащих, столовая. Общая площадь строящихся на первом этапе инфраструктурных зданий достигает почти 56 тыс. кв. метров.
Второй этап будет охватывать проектирование, строительство и обслуживание зданий жилого, административного, спортивного и технического назначения, а также оборудование военных площадок площадью около 300 тыс. кв. м. и построек другого назначения: вертолетные площадки, инженерные сети.
Сообщается, что срок реализации проекта составляет 15 лет, из которых 2,5 года направлены на проектирование и развитие, а 12,5 лет – содержание и обслуживание городка.
За первый этап развития военного городка отвечает компания Eikos statyba. Контракт на подрядные и проектные работы на сумму 125 млн евро с этой компанией министерство заключило в начале августа этого года.
Второй этап будет развиваться на основе государственно-частного партнерства. Тендер на развитие инфраструктуры второго этапа планируется объявить в этом году.
Строящийся сейчас военный городок в Руднинкай займет общую площадь около 190 гектаров и станет основным местом службы немецкой бригады, которая будет переброшена в Литву. На всю реализацию проекта Руднинкского полигона планируется выделить более 470 млн евро.