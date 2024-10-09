2024.10.09 14:14

Первые литовские FPV-дроны будут доставлены на склады министерства обороны в пятницу

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Министр обороны Лауринас Кащюнас сообщил, что первые боевые FPV-дроны производства литовских компаний в конце этой недели поступят на склады министерства.

„В пятницу на наши склады поступят первые литовские дроны. Они будут доставлены в Украину и в Литовскую армию“, - сказал Л. Кащюнас журналистам в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

По словам министра, все боевые беспилотники производства пяти литовских компаний будут поставлены как Вооруженным силам Украины, так и Литовской армии до конца этого года.

ELTA напоминает, что в конце июля правительство приняло решение выделить дополнительно 20 млн евро на закупку различных типов боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков.

В августе Агентство оборонных ресурсов указало, что у пяти литовских производителей боевых дронов – Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems – за 8 млн евро закупает дроны, которые будут переданы Литовской армии и Украине.

Литовской армии будет поставлено более 2,3 тыс. FPV-дронов за 3 млн евро, Вооруженным силам Украины поставят почти 5 тыс. дронов того же типа за 5 млн евро.

Л. Кащюнас, представивший в конце августа интеграцию дронов в военные структуры, подтвердил, что в будущем боевыми беспилотниками FPV планируется оснастить всю Литовскую армию.

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