Первые лица Литвы не будут участвовать в церемонии инаугурации президента США

„Согласно государственному протоколу США, главы иностранных государств не приглашаются на церемонию инаугурации президента США“, – заявил в комментарии Elta советник президента Гитанаса Науседы Ридас Ясюлёнис.

Как заявила агентству Elta советник Саулюса Сквернялиса Рамуне Музикявичюте-Нармонтене, „в те дни, когда состоится инаугурация президента США, спикер Сейма будет находиться с рабочим визитом за рубежом“.

В отъезде будет и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас – он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил советник премьер-министра Тадас Винокурас.