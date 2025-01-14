Первые лица Литвы не будут участвовать в церемонии инаугурации президента США

„Согласно государственному протоколу США, главы иностранных государств не приглашаются на церемонию инаугурации президента США“, – заявил в комментарии Elta советник президента Гитанаса Науседы Ридас Ясюлёнис.
Как заявила агентству Elta советник Саулюса Сквернялиса Рамуне Музикявичюте-Нармонтене, „в те дни, когда состоится инаугурация президента США, спикер Сейма будет находиться с рабочим визитом за рубежом“.
В отъезде будет и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас – он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил советник премьер-министра Тадас Винокурас.
„Премьер-министр не планирует участвовать в инаугурации Д. Трампа в США, поскольку уже было запланировано участие премьер-министра во Всемирном экономическом форуме в Давосе“, – сказал он агентству Elta, указав, что Г. Палуцкас не получил приглашения на инаугурацию Д. Трампа.
Как сообщалось ранее, глав зарубежных стран традиционно не приглашают на инаугурацию президента США, однако Д. Трамп, по имеющимся данным, на этот раз пригласил президента Китая Си Цзиньпина.
Инаугурация нового президента США Д. Трампа состоится 20 января.