2024.11.06 11:36

Первое заседание нового Сейма пройдет 14 ноября: политики готовятся к присяге

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Seimas
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

На следующей неделе, 14 ноября, Сейм нового срока соберется на свое первое заседание в историческом Актовом зале 11 марта.

В соответствии с Конституцией президент Гитанас Науседа в среду подписал указ о созыве первого заседания новоизбранного Сейма, сообщает Офис президента.

Согласно Конституции, первое заседание новоизбранного Сейма должно состояться не позднее чем в течение 15 дней после выборов Сейма.

На первом заседании традиционно состоится процедура приведения членов Сейма к присяге.

В пятницу, 8 ноября, избранным на срок 2024-2028 гг. представителям народа будут вручены удостоверения члена Сейма. Они дают право участвовать в первом заседании нового Сейма, созванном президентом Гитанасом Науседой.

До первого заседания избранные члены Сейма должны отказаться от любых обязанностей, несовместимых с мандатом члена Сейма.

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