Первое заседание нового Сейма пройдет 14 ноября: политики готовятся к присяге

В соответствии с Конституцией президент Гитанас Науседа в среду подписал указ о созыве первого заседания новоизбранного Сейма, сообщает Офис президента.

Согласно Конституции, первое заседание новоизбранного Сейма должно состояться не позднее чем в течение 15 дней после выборов Сейма.

На первом заседании традиционно состоится процедура приведения членов Сейма к присяге.

В пятницу, 8 ноября, избранным на срок 2024-2028 гг. представителям народа будут вручены удостоверения члена Сейма. Они дают право участвовать в первом заседании нового Сейма, созванном президентом Гитанасом Науседой.