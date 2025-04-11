2025.04.11 11:40

Первое правительство независимой Литвы отмечает 35-летие

 
elta
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Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Первое правительство восстановленной независимой Литвы в пятницу отмечает свое 35-летие.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас утверждает, что на первое правительство страны легла большая ответственность.

„Его членам пришлось взяться за неотложную работу по восстановлению основ независимого и демократического государства, добиваясь международного признания страны, а также решая экономические и социальные проблемы. И всё это в то время, когда в стране всё еще находилась иностранная оккупационная армия и ощущалось постоянное давление разваливающегося, но агрессивного советского режима. Эти обстоятельства требовали как смелых, так и мудрых решений“, - говорится в заявлении премьер-министра.

„За эти 35 лет Литва крепла и прошла большой путь прогресса – мы продолжаем его. С какими бы трудностями мы ни столкнулись, история, которая и сегодня жива в памяти многих, является придающим храбрости напоминанием: мы справились с самыми трудными задачами“, – добавил Г. Палуцкас.

Первое правительство Литвы, приведенное к присяге 11 апреля 1990 года, возглавила премьер-министр Казимира Дануте Прунскене, а ее заместителями были Альгирдас Миколас Бразаускас и Ромуалдас Озолас.

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