Первое правительство независимой Литвы отмечает 35-летие

„Его членам пришлось взяться за неотложную работу по восстановлению основ независимого и демократического государства, добиваясь международного признания страны, а также решая экономические и социальные проблемы. И всё это в то время, когда в стране всё еще находилась иностранная оккупационная армия и ощущалось постоянное давление разваливающегося, но агрессивного советского режима. Эти обстоятельства требовали как смелых, так и мудрых решений“, - говорится в заявлении премьер-министра.