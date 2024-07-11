Первая леди Литвы в Вашингтоне ознакомилась с условиями лечения раненых военных и ветеранов

Цель этой организации – улучшение качества жизни военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Она наиболее известна своей широкой сетью находящихся рядом с военными госпиталями домов, где члены семей военнослужащих и ветеранов, которые проходят лечение, могут временно бесплатно проживать, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Я хочу поблагодарить вас за прием и продолжение традиции сотрудничества с первыми леди. Мне сообщили, что первая леди США доктор Джилл Байден также посетила ваши дома некоторое время назад. Я рада встретиться с представителями Fisher House Foundation и осмотреть некоторые из почти 100 домов, предназначенных для проживания семей военнослужащих и ветеранов, пока их близкие находятся на лечении в госпитале“, – сказала Д. Науседене.
По утверждению супруги президента, поддерживая строительство и обустройство таких домов, организация Fisher House Foundation заботится о том, чтобы в кризисное для семьи время все ее члены имели возможность быть вместе и жить максимально нормальной для них жизнью – учиться, работать, ухаживать за больным человеком, обеспечивать ему психологический комфорт.
„Так вы инвестируете не только в будущее солдат и их семей, но и в будущее своей страны и ее вооруженных сил. Вас знают не только в США, но и в Европе – в Германии, в Великобритании, где ваш фонд также создал дома временного проживания для семей военных и ветеранов. Ваша деятельность представляет интерес и для Литвы: мы хотели бы перенять ваш положительный опыт и навести мосты для дальнейшего сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Литвой в организации помощи воинам, пострадавшим в военных конфликтах, и их семьям“, – подчеркнула Д. Науседене.
Как указывает офис президента, первая леди Литвы подчеркнула, что опыт Fisher House Foundation особенно актуален в условиях военной агрессии России против Украины, поскольку Литва оказывает помощь украинским воинам, получившим ранения на фронте. Эту помощь мы начали оказывать еще в 2014 году, до широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
С 2014 года Украина отправила на реабилитацию в принимающие страны около 4 800 своих воинов, из которых более 400 прошли или продолжают проходить лечение в Литве. Литва занимает 5-е место в Европе по количеству принятых на лечение военных (после Германии, Норвегии, Польши и Испании).
Во встрече также приняла участие представитель Союза семей военнослужащих имени Великой княгини Бируте, бывший председатель этой организации Аушра Мажоне, которая поделилась своими мыслями о возможном двустороннем сотрудничестве между неправительственными организациями, заботящимися о раненых военных и их семьях.
Союз семей военнослужащих им. Великой княгини Бируте находится под патронатом Д. Науседене, он объединяет женщин из семей военнослужащих Вооруженных сил Литвы. Его цель – поддержка и патронирование семей раненых и погибших воинов, организация и оказание благотворительной помощи, напоминает Офис президента.