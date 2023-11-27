Первая леди Литвы призвала не забывать о преступлениях советского режима

По словам первой леди, Голодомор 1932-1933 годов в Украине до сих пор остается малоизвестным для мирового сообщества историческим фактом, хотя геноцидом его уже признали Литва, Ватикан, Конгресс США, международные организации и еще всего несколько десятков стран, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации президентуры.
"Мир слишком мало знает об идеологических корнях геополитических, цивилизационных конфликтов, которые сегодня сотрясают мировую систему. Мир недостаточно знает свою собственную историю в более широком контексте, чем границы отдельных национальных государств", - сказала Д. Науседене в своем видеообращении.
По утверждению супруги президента, общества, пережившие процессы советизации, должны говорить о колоссальном вреде ленинской террористической идеологии, незаконности, деструктивности и жестокости методов ее реализации, вырождении сталинско-большевистского режима. Без должной оценки деструктивных социальных процессов и их последствий в международном масштабе они возвращаются вновь. Они возрождаются в новых и очень опасных формах на современном этапе развития человечества и порождают колоссальные цивилизационные, социально-экономические, экологические, гуманитарные и культурные потери во всем мире.
Д. Науседене напомнила, что во время искусственно вызванного голода в Украине – Голодомора – погибло, по разным оценкам, от 3,9 до 10 млн человек.
"Установить истинное число жертв действительно сложно, но важно понимать не только цифры. Человечество должно глубже вникнуть в суть явлений, потому что в контексте вызовов XXI века оно обязано сделать так, чтобы преступления против человечности никогда не повторялись, чтобы принципы международного права и демократии работали.
В мировой истории трудно найти подобный случай, когда в качестве инструмента массового уничтожения людей был выбран голод. Жестокость заключается в том, что он был вызван не стихийным бедствием – засухой или неурожаем. Это была организованная преступная системная деятельность государственных структур и результат целенаправленной политики, основанной на порочной идеологии", - сказала Д. Науседене.
По утверждению супруги президента, сегодня международное сообщество и люди доброй воли должны сделать все возможное, чтобы призрак голода и преступлений против человечности больше не бродил по Европе и миру, чтобы украинское зерно дошло до голодающих детей Африки, чтобы во весь мир вернулся мир, действовали принципы мирного и справедливого сосуществования народов.
Как в сообщении напоминает президентура, Украинский центр был создан по инициативе первых леди Литвы и Украины с целью создания для украинской общины в Литве открытого пространства для культуры, образования и оказания общественных услуг. Учредителями Центра являются Администрация президента Литовской Республики, Университет им. Витаутаса Великого и посольство Украины в Литве.