Первая леди Литвы призвала не забывать о преступлениях советского режима

"Установить истинное число жертв действительно сложно, но важно понимать не только цифры. Человечество должно глубже вникнуть в суть явлений, потому что в контексте вызовов XXI века оно обязано сделать так, чтобы преступления против человечности никогда не повторялись, чтобы принципы международного права и демократии работали.

В мировой истории трудно найти подобный случай, когда в качестве инструмента массового уничтожения людей был выбран голод. Жестокость заключается в том, что он был вызван не стихийным бедствием – засухой или неурожаем. Это была организованная преступная системная деятельность государственных структур и результат целенаправленной политики, основанной на порочной идеологии", - сказала Д. Науседене.