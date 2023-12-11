Первая леди Литвы на открытии школы в Сувалках: Литва там, где есть литовцы

"Я искренне благодарю вас за личный пример того, что Литва находится там, где есть литовцы, в сердце которых живет любовь к Родине, которые дорожат своей идентичностью и понимают необходимость ее укрепления. Спасибо вам за то, что вы дорожите своей связью с Литвой. Литуанистическое образование в литовских общинах и семьях по всему миру является крайне важным условием силы литовской нации и гражданской силы Литвы, источником гражданственности и патриотизма, который вдохновляет и обязывает всех нас. Это очень важно не только для вас, но и для всей Литвы. Это особенно актуально и в контексте сегодняшних геополитических вызовов", - сказала супруга президента.