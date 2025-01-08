Переименование музея Донелайтиса: шаг против литовской культуры?

„Мы прекрасно понимаем, что Россия применяет меры против нашей культуры без разбора и бесцеремонно. Это началось в 2022 году, это продолжается, и у нас до сих пор нет инструментов, чтобы это как-либо остановить, на любую нашу реакцию они смотрят со злорадством, и чем больнее мы реагируем, тем больше они радуются“, - сказал Elta Ш. Бирутис.
Министр культуры уверяет, что сейчас идет дискуссия о том, какие шаги Литва могла бы предпринять.
„Пока мы оцениваем ситуацию с национальным музеем, с консульством Литвы в Калининграде, с МИДом и посмотрим, как все будет развиваться, какие эффективные действия мы могли бы предпринять“, - сказал он.
Название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе изменено решением калининградских властей, сообщил во вторник телеканал LRT. Сообщается, что отныне учреждение будет называться Литературным музеем.
Хотя, по данным теленовостей, могилу поэта в церкви-музее трогать не будут, в будущем выставок, посвященных Малой Литве и самому К. Донелайтису, станет меньше. Как указывает Министерство культуры, в ответ на это последовало обращение в консульство Литвы в Калининграде.
Указывается, что последнее решение о смене названия основанного в 1970 году музея было принято учреждением, подведомственным Министерству культуры и туризма Калининградской области. Целью якобы является максимальное сокращение литуанизма в этой области.
Кристийонас Донелайтис – литовский евангелическо-лютеранский священник XVIII века, основоположник литовской художественной литературы. Самым важным его произведением считается поэма „Времена года“, написанная примерно в 1760-1775 гг.