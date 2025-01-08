Переименование музея Донелайтиса: шаг против литовской культуры?

„Мы прекрасно понимаем, что Россия применяет меры против нашей культуры без разбора и бесцеремонно. Это началось в 2022 году, это продолжается, и у нас до сих пор нет инструментов, чтобы это как-либо остановить, на любую нашу реакцию они смотрят со злорадством, и чем больнее мы реагируем, тем больше они радуются“, - сказал Elta Ш. Бирутис.