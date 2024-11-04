2024.11.04 13:42

Переговоры с социал-демократами: Заря Немана ждет приглашения в коалицию

 
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ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сообщил, что в понедельник утром встретился с кандидатом от социал-демократов на пост премьер-министра Гинтаутасом Палуцкасом. По его словам, в ходе встречи были обсуждены точки соприкосновения программных положений обеих партий. Однако политик признает, что „Заря Немана“ пока не получила приглашения от социал-демократов присоединиться к правящей коалиции.

„Сегодня мы встретились с Г. Палуцкасом, поговорили, побеседовали“, - сказал Elta Р. Жемайтайтис.

„Приглашены четыре политические силы – „Во имя Литвы“, „аграрии“, Движение либералов и „Заря Немана“. Поскольку нас пригласили – сегодня было такое чаепитие вежливости“, - также отметил он.

По словам лидера партии „Заря Немана“, на встрече обсуждалась совместимость программных положений обеих партий.

„Мы постарались пробежаться по нашим основным пунктам, что мы представляем, чего бы нам хотелось. Мы находим решения по 60-70 проц. точкам соприкосновения, фактическую реализацию в некоторых вопросах еще нужно посмотреть“, - сказал Р. Жемайтайтис.

„Поскольку они (социал-демократы – ELTA) в ближайшее время будут разговаривать с Движением либералов и другими коллегами, мы в свою очередь сформируем рабочую группу из нескольких человек, с которыми будут вестись переговоры, если можно так сказать“, - добавил политик.

Политик заверил, что „Заря Немана“ пока не получила приглашения присоединиться к правящей коалиции.

„Мы обсуждали на уровне консультаций – решение по коалициям, судя по всему, будет принято в четверг, пятницу, потому что пленарное заседание Сейма созывается уже в понедельник“, - сказал Р. Жемайтайтис.

„Видимо, переговорные группы партий сядут и посмотрят, что и как можно сделать. Если эти точки соприкосновения будут, то, возможно, мы перейдем к другому формату“, - сказал он.

ELTA напоминает, что в 27 октября состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 места в парламенте. Второе место заняли консерваторы – 28 мандатов, третье – „Заря Немана“ – 20 мандатов.

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