Переговоры с социал-демократами: Заря Немана ждет приглашения в коалицию

„Сегодня мы встретились с Г. Палуцкасом, поговорили, побеседовали“, - сказал Elta Р. Жемайтайтис.

„Приглашены четыре политические силы – „Во имя Литвы“, „аграрии“, Движение либералов и „Заря Немана“. Поскольку нас пригласили – сегодня было такое чаепитие вежливости“, - также отметил он.

По словам лидера партии „Заря Немана“, на встрече обсуждалась совместимость программных положений обеих партий.

„Мы постарались пробежаться по нашим основным пунктам, что мы представляем, чего бы нам хотелось. Мы находим решения по 60-70 проц. точкам соприкосновения, фактическую реализацию в некоторых вопросах еще нужно посмотреть“, - сказал Р. Жемайтайтис.